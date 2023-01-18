В Госдуме предостерегли от попыток блокировать YouTube

«Наверное, закон может нарушить любой ресурс, но когда не выполняются законы о приземлении, нет обратной связи, суд только выписывает штрафы и ничего не меняется, то такая крайняя мера [блокировка] рано или поздно может быть применена», – сказал «Ведомостям» вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). По его мнению, регулятора «не должно интересовать», какова аудитория хостинга, если он не соблюдает российские законы. При этом Толстой надеется, что блокировка все же не понадобится. «Может, они там поймут, что им невыгодно нарушать российский закон», – предположил он.