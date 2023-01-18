В Госдуме предостерегли от попыток блокировать YouTube

В Госдуме предостерегли от попыток блокировать YouTubeРоссийские аналоги пока не могут сравниться с ним по популярности, считают депутаты
В Госдуме пока не обсуждается вопрос о блокировке американского видеохостинга Youtube, заявил зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов («Единая Россия»). «Что касается позиции нашего комитета, мы не обсуждаем и, насколько я знаю, не планируем обсуждать блокировку Youtube», – сказал депутат, подчеркнув, что лично он против подобных предложений.
По словам Попова, хостинг помогает малым предпринимателям в России зарабатывать, развлекать, образовывать. «На данном этапе российские аналоги Youtube не смогут [заменить его], потому что не сравнимы ни аудитория, ни распространенность, ни, простите, технические возможности», – уверен депутат. Он считает, что российские власти должны воздействовать на «отдельную продукцию» в Youtube, которая является вредоносной, но добиваться этого нужно не путем блокировок [всего портала].
Условия блокировки видеохостинга в России назвал 18 января глава «Газпром-медиа» и экс-руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Этот вопрос «стоит рассмотреть», если платформа «продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства», сказал он РБК. При этом национальный хостинг Rutube (принадлежит «Газпром-медиа») пока не может полностью заменить Youtube, подчеркнул он. Жаров допустил, что количество русскоязычного контента на Rutube в какой-то момент может стать «пропорциональным и, возможно, большим», но это произойдет само собой – без блокировки Youtube.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 18 января также в очередной раз высказался о судьбе американского видеохостинга. Он заявил, что Youtube в ближайшее время будет заблокирован, а те, кто продолжат им пользоваться после этого, – будут «выявлены и понесут заслуженное наказание». Пригожин считает, что заменить Youtube в России могут Rutube, «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие сервисы. Ранее Пригожин через свою пресс-службу сообщал, что обращался в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку Youtube и рассмотреть вопрос о признании нежелательной в РФ американской компании Google (владеет Youtube).
«Наверное, закон может нарушить любой ресурс, но когда не выполняются законы о приземлении, нет обратной связи, суд только выписывает штрафы и ничего не меняется, то такая крайняя мера [блокировка] рано или поздно может быть применена», – сказал «Ведомостям» вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). По его мнению, регулятора «не должно интересовать», какова аудитория хостинга, если он не соблюдает российские законы. При этом Толстой надеется, что блокировка все же не понадобится. «Может, они там поймут, что им невыгодно нарушать российский закон», – предположил он.
Первый зампред комитета Госдумы по информационным технологиям и связи Александр Ющенко (КПРФ) назвал блокировку Youtube «излишней мерой». Она может спровоцировать «очередное нагнетание напряжения в обществе, чего сейчас совершенно не нужно», считает он. «Те, кто смотрят антироссийский контент, будут его и так смотреть. Но на Youtube много полезного контента, который становится доступен широкой аудитории благодаря этой площадке. Те же военкоры размещают свои материалы, которые должны быть услышаны властью», – заявил Ющенко «Ведомостям».
Депутат не видит «обоснованных аргументов в пользу блокировки» и альтернативных платформ, которые могли бы составить конкуренцию Youtube. «Если посмотреть наше ТВ, там просто поток информации, которая ни разу не отвечает задачам духовно-нравственного развития общества», – подчеркнул Ющенко.
В марте 2022 г. Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространять в России ложные сведения политического характера о специальной операции России на Украине через контекстную рекламу на Youtube. Позже в июле член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов заявлял, что блокировка видеохостинга станет возможна, когда настроят работу отечественных платформ-аналогов — Rutube и «VK Видео».
Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в мае сообщал, что российские власти не планируют блокировать Youtube. «Прежде всего, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают», — говорил он. После этого и генеральный директор видеосервиса Сьюзан Воджицки заявила, что Youtube не намерен уходить с российского рынка.