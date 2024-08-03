YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве у части пользователей

YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве у части пользователейПроблемы возникают в десктопных версиях браузеров
YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве в браузерах Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Mi Browser, работающих в десктопной версии на территории России. На это обратил внимание ТАСС. Корреспондент «Ведомостей» убедился в проблемах с запуском видео.
При этом видео в высоком качестве продолжают воспроизводиться в «Яндекс браузере» и в десктопной версии Safari.
26 июля глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщал о снижении скорости загрузки YouTube до 40% из-за бездействия со стороны компании. Отмечалось, что примерно 80% основного контента сервиса, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в РФ. Они требуют постоянного обслуживания, которое не проводится компанией из-за санкций.
В Google заявили, что сбои в работе YouTube в России не связаны с техническими проблемами или действиями со стороны корпорации.
31 июля стало известно, что замедление YouTube в России не отразилось на его посещаемости. Платформа также остается востребованной у рекламодателей.