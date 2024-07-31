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Замедление Youtube в России не отразилось на его посещаемости

Ведомости

Замедление работы видеохостинга Youtube в России не отразилось на его посещаемости, пишет РБК со ссылкой на статистику единого измерителя аудитории Mediascope.

Подсчеты измерителя включают как мобильную версию, так и версию для компьютера. С 22 по 28 июля Youtube воспользовались 82,5 млн человек страше четырех лет. Показатель больше уровня недели с 15 по 21 июля – тогда хостинг посетило 82,1 млн человек. Среднесуточный охват за прошлую неделю составил 55,7 млн пользователей против 55,4 млн человек неделей ранее.

Опрошенные изданием эксперты сообщили, что Youtube сохраняет популярность среди российских пользователей. По их словам, платформа также остается востребованной у рекламодателей. В то же время они отметили, что для блогеров замедление работы хостинга станет болезненным ударом, при этом подчеркнув, что преданная аудитория при необходимости перейдет за ними на другие платформы.

26 июля глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщил о снижении скорости загрузки Youtube до 40% из-за бездействия со стороны компании. По словам парламентария, примерно 80% основного контента сервиса, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в РФ. Они требуют постоянного обслуживания, которое не проводится компанией из-за санкций, утверждает депутат.

Хинштейн добавил, что российские дата-центры, сотрудничающие с Google, намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «‎серым схемам». Это приведет к еще более резкому падению скорости загрузки Youtube вплоть до 70%, пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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