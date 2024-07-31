Замедление Youtube в России не отразилось на его посещаемости

Опрошенные изданием эксперты сообщили, что Youtube сохраняет популярность среди российских пользователей. По их словам, платформа также остается востребованной у рекламодателей. В то же время они отметили, что для блогеров замедление работы хостинга станет болезненным ударом, при этом подчеркнув, что преданная аудитория при необходимости перейдет за ними на другие платформы.