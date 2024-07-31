Замедление Youtube в России не отразилось на его посещаемости
Подсчеты измерителя включают как мобильную версию, так и версию для компьютера. С 22 по 28 июля Youtube воспользовались 82,5 млн человек страше четырех лет. Показатель больше уровня недели с 15 по 21 июля – тогда хостинг посетило 82,1 млн человек. Среднесуточный охват за прошлую неделю составил 55,7 млн пользователей против 55,4 млн человек неделей ранее.
Опрошенные изданием эксперты сообщили, что Youtube сохраняет популярность среди российских пользователей. По их словам, платформа также остается востребованной у рекламодателей. В то же время они отметили, что для блогеров замедление работы хостинга станет болезненным ударом, при этом подчеркнув, что преданная аудитория при необходимости перейдет за ними на другие платформы.
26 июля глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщил о снижении скорости загрузки Youtube до 40% из-за бездействия со стороны компании. По словам парламентария, примерно 80% основного контента сервиса, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в РФ. Они требуют постоянного обслуживания, которое не проводится компанией из-за санкций, утверждает депутат.
Хинштейн добавил, что российские дата-центры, сотрудничающие с Google, намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «серым схемам». Это приведет к еще более резкому падению скорости загрузки Youtube вплоть до 70%, пояснил он.