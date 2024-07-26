Хинштейн: скорость загрузки YouTube уже снизилась до 40%

Также Хинштейн отметил, что для российских пользователей ресурс все равно останется доступным, но потребуется больше времени на выгрузку контента. По словам парламентария, Google должна договориться с властями США о снятии антироссийских санкций на поставку в РФ своего оборудования либо производить легальные платежи по оплате услуг отечественных дата-центров.