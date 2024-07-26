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Хинштейн: скорость загрузки YouTube уже снизилась до 40%

Ведомости

Скорость загрузки YouTube за последнее время по факту снизилась до 40%, что связано с бездействием со стороны компании. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Как утверждает парламентарий, примерно 80% основного контента YouTube, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в РФ. Они, по словам Хинштейна, требуют постоянного обслуживания, которое невозможно из-за санкций.

Также, по информации Хинштейна, российские дата-центры, сотрудничающие с Google, намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «‎серым схемам», что приведет к еще более резкому падению скорости загрузки YouTube вплоть до 70%, о которых ранее заявлял депутат.

Также Хинштейн отметил, что для российских пользователей ресурс все равно останется доступным, но потребуется больше времени на выгрузку контента. По словам парламентария, Google должна договориться с властями США о снятии антироссийских санкций на поставку в РФ своего оборудования либо производить легальные платежи по оплате услуг отечественных дата-центров.

«‎Уж, как минимум, Google должен сейчас выполнить требования Роскомнадзора и разблокировать каналы российских СМИ, блогеров, общественных деятелей. До тех пор пока неоднократные предписания регулятора остаются неисполненными, у государства есть все основания для применения мер принуждения, предусмотренных законом», – сообщил Хинштейн.

Вопрос блокировки YouTube начал обсуждаться в России после начала специальной военной операции на Украине. Депутаты и чиновники неоднократно заявляли о публикации на платформе дискредитирующих армию и власти России материалов. Кроме того, с 2020 г. YouTube заблокировал более 200 каналов российских государственных медиа и общественных деятелей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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