Хинштейн: скорость загрузки YouTube уже снизилась до 40%
Скорость загрузки YouTube за последнее время по факту снизилась до 40%, что связано с бездействием со стороны компании. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).
Как утверждает парламентарий, примерно 80% основного контента YouTube, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в РФ. Они, по словам Хинштейна, требуют постоянного обслуживания, которое невозможно из-за санкций.
Также, по информации Хинштейна, российские дата-центры, сотрудничающие с Google, намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «серым схемам», что приведет к еще более резкому падению скорости загрузки YouTube вплоть до 70%, о которых ранее заявлял депутат.
Также Хинштейн отметил, что для российских пользователей ресурс все равно останется доступным, но потребуется больше времени на выгрузку контента. По словам парламентария, Google должна договориться с властями США о снятии антироссийских санкций на поставку в РФ своего оборудования либо производить легальные платежи по оплате услуг отечественных дата-центров.
«Уж, как минимум, Google должен сейчас выполнить требования Роскомнадзора и разблокировать каналы российских СМИ, блогеров, общественных деятелей. До тех пор пока неоднократные предписания регулятора остаются неисполненными, у государства есть все основания для применения мер принуждения, предусмотренных законом», – сообщил Хинштейн.
Вопрос блокировки YouTube начал обсуждаться в России после начала специальной военной операции на Украине. Депутаты и чиновники неоднократно заявляли о публикации на платформе дискредитирующих армию и власти России материалов. Кроме того, с 2020 г. YouTube заблокировал более 200 каналов российских государственных медиа и общественных деятелей.