Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

Песков: заблокированным на YouTube нужно не стесняться искать другие ресурсы

Ведомости

Тем, кого заблокировали на западных ресурсах, нужно не стесняться и идти на другие площадки. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о возможной блокировке на YouTube российских пользователей.

Запад продолжит «выкидывать» Россию из своих информационных ресурсов, но «выкинули из одного – нужно идти в другой», считает пресс-секретарь президента РФ.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что блогерство «будет всегда», потому что люди всегда хотели о себе рассказывать и обсуждать какие-то явления.

«Хочется надеяться, что больше будет спрос на качественное блогерство. Не на то блогерство, которое у детей вызывает синдром рассеянного внимания», – отметил Песков.

19 июля российский певец Шаман устроил сольный митинг-концерт рядом с посольством США в Москве. Участники акции выступили против блокировки российских артистов на YouTube. Канал Шамана видеохостинг заблокировал 4 июля, вместе с ограничением доступа к каналам Полины Гагариной, Олега Газманова и Григория Лепса. Блокировка произошла после того, как российские артисты попали под санкции Евросоюза 24 июня.

12 июля представитель пресс-службы «Ростелекома» сообщил, что скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube по всей России может замедлиться из-за технических проблем в работе оборудования Google. Это объясняется тем, что Google с 2022 г. не занимается обновлением соответствующего оборудования в России.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных