Песков: заблокированным на YouTube нужно не стесняться искать другие ресурсы
Тем, кого заблокировали на западных ресурсах, нужно не стесняться и идти на другие площадки. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о возможной блокировке на YouTube российских пользователей.
Запад продолжит «выкидывать» Россию из своих информационных ресурсов, но «выкинули из одного – нужно идти в другой», считает пресс-секретарь президента РФ.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что блогерство «будет всегда», потому что люди всегда хотели о себе рассказывать и обсуждать какие-то явления.
«Хочется надеяться, что больше будет спрос на качественное блогерство. Не на то блогерство, которое у детей вызывает синдром рассеянного внимания», – отметил Песков.
19 июля российский певец Шаман устроил сольный митинг-концерт рядом с посольством США в Москве. Участники акции выступили против блокировки российских артистов на YouTube. Канал Шамана видеохостинг заблокировал 4 июля, вместе с ограничением доступа к каналам Полины Гагариной, Олега Газманова и Григория Лепса. Блокировка произошла после того, как российские артисты попали под санкции Евросоюза 24 июня.
12 июля представитель пресс-службы «Ростелекома» сообщил, что скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube по всей России может замедлиться из-за технических проблем в работе оборудования Google. Это объясняется тем, что Google с 2022 г. не занимается обновлением соответствующего оборудования в России.