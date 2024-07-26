Песков: заблокированным на YouTube нужно не стесняться искать другие ресурсы

12 июля представитель пресс-службы «Ростелекома» сообщил, что скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube по всей России может замедлиться из-за технических проблем в работе оборудования Google. Это объясняется тем, что Google с 2022 г. не занимается обновлением соответствующего оборудования в России.