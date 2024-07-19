В Совете Федерации не ожидают блокировки YouTube

В Совете Федерации не ожидают блокировки YouTubeРечь может идти о тестировании инструментов замедления трафика, полагают источники «Ведомостей»
Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, 18 июля сообщил, что в России не ожидается блокировки YouTube. Об этом он заявил во время пресс-конференции на площадке пресс-центра медиагруппы «Россия сегодня».
Заявление Пушкова прозвучало на фоне участившихся технических сбоев в работе видеохостинга. А еще 12 июля представитель пресс-службы «Ростелекома» сообщил, что скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube по всей России может замедлиться из-за технических проблем в работе оборудования Google.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам