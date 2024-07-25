Хинштейн: скорость загрузки YouTube может упасть на 70%
До конца этой недели скорость загрузки видеохостинга YouTube на стационарных компьютерах может сократиться до 40%, а к концу следующей – уже до 70%. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).
«Эта мера коснется только «десктопных» версий. Мобильную связь она пока не затронет», – написал депутат в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что «деградация» YouTube является вынужденной мерой против администрации ресурса, который придерживается «антироссийской политики» и считает, что «может безнаказанно нарушать наше законодательство». В частности, Хинштейн напомнил о недавних блокировках на видеохостинге каналов российских деятелей, журналистов и артистов.
Парламентарий также заявил, что ресурс не ждет ничего хорошего в России, если его администрация не изменит свою политику.
Обсуждение возможности блокировки YouTube периодически велось после начала Россией специальной военной операции на Украине в 2022 г. Депутаты и чиновники неоднократно заявляли о том, что платформа допускает публикации виедозаписей, дискредитирующих армию и власти РФ. Помимо блокировки также обсуждается вариант замедления работы видеохостинга.
12 июля представитель пресс-службы «Ростелекома» сообщил, что скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube по всей России может замедлиться из-за технических проблем в работе оборудования Google. Это объясняется тем, что Google с 2022 г. не занимается обновлением соответствующего оборудования в России.