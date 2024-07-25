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Хинштейн: скорость загрузки YouTube может упасть на 70%

Ведомости

До конца этой недели скорость загрузки видеохостинга YouTube на стационарных компьютерах может сократиться до 40%, а к концу следующей – уже до 70%. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»). 

«Эта мера коснется только «десктопных» версий. Мобильную связь она пока не затронет», – написал депутат в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что «деградация» YouTube является вынужденной мерой против администрации ресурса, который придерживается «антироссийской политики» и считает, что «может безнаказанно нарушать наше законодательство». В частности, Хинштейн напомнил о недавних блокировках на видеохостинге каналов российских деятелей, журналистов и артистов.

Парламентарий также заявил, что ресурс не ждет ничего хорошего в России, если его администрация не изменит свою политику.

Обсуждение возможности блокировки YouTube периодически велось после начала Россией специальной военной операции на Украине в 2022 г. Депутаты и чиновники неоднократно заявляли о том, что платформа допускает публикации виедозаписей, дискредитирующих армию и власти РФ. Помимо блокировки также обсуждается вариант замедления работы видеохостинга.

12 июля представитель пресс-службы «Ростелекома» сообщил, что скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube по всей России может замедлиться из-за технических проблем в работе оборудования Google. Это объясняется тем, что Google с 2022 г. не занимается обновлением соответствующего оборудования в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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