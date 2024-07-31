МИД России призвал осваивать Rutube

Обсуждение возможности блокировки YouTube в России периодически ведется с начала специальной военной операции на Украине в 2022 г. Депутаты и чиновники неоднократно заявляли о том, что платформа допускает публикации видеозаписей, дискредитирующих армию и власти РФ. Помимо блокировки также обсуждается вариант замедления работы видеохостинга.