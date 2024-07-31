МИД России призвал осваивать Rutube
Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин призвал осваивать российский видеохостинг Rutube и размещать свои материалы на этой платформе. Трансляцию брифинга опубликовало российское дипведомство.
«На примере YouTube важно помнить, что мы имеем дело не с нейтральными транснациональными компаниями, ориентированными на интересы аудитории, а с американским эконом-оператором, отрабатывающим политические установки Вашингтона», – подчеркнул Настасьин.
По его словам, начиная с 2020 г. администрация видеохостинга заблокировала свыше 200 каналов российских СМИ, органов государственной власти, общественных деятелей и иных авторов, удалив тысячи материалов. Это является фактом политической цензуры. При этом администрация YouTube игнорирует требования Роскомнадзора об удалении более 60 000 материалов.
26 июля глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщил о снижении скорости загрузки YouTube до 40% из-за бездействия со стороны компании. По словам парламентария, примерно 80% основного контента сервиса, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в РФ. Они требуют постоянного обслуживания, которое не проводится компанией из-за санкций, утверждает депутат.
Хинштейн добавил, что российские дата-центры, сотрудничающие с Google, намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «серым схемам». Это приведет к еще более резкому падению скорости загрузки YouTube вплоть до 70%, пояснил он.
Обсуждение возможности блокировки YouTube в России периодически ведется с начала специальной военной операции на Украине в 2022 г. Депутаты и чиновники неоднократно заявляли о том, что платформа допускает публикации видеозаписей, дискредитирующих армию и власти РФ. Помимо блокировки также обсуждается вариант замедления работы видеохостинга.