Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

МИД России призвал осваивать Rutube

Ведомости

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин призвал осваивать российский видеохостинг Rutube и размещать свои материалы на этой платформе. Трансляцию брифинга опубликовало российское дипведомство.

«На примере YouTube важно помнить, что мы имеем дело не с нейтральными транснациональными компаниями, ориентированными на интересы аудитории, а с американским эконом-оператором, отрабатывающим политические установки Вашингтона», – подчеркнул Настасьин.

По его словам, начиная с 2020 г. администрация видеохостинга заблокировала свыше 200 каналов российских СМИ, органов государственной власти, общественных деятелей и иных авторов, удалив тысячи материалов. Это является фактом политической цензуры. При этом администрация YouTube игнорирует требования Роскомнадзора об удалении более 60 000 материалов.

26 июля глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщил о снижении скорости загрузки YouTube до 40% из-за бездействия со стороны компании. По словам парламентария, примерно 80% основного контента сервиса, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в РФ. Они требуют постоянного обслуживания, которое не проводится компанией из-за санкций, утверждает депутат.

Хинштейн добавил, что российские дата-центры, сотрудничающие с Google, намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «‎серым схемам». Это приведет к еще более резкому падению скорости загрузки YouTube вплоть до 70%, пояснил он.

Обсуждение возможности блокировки YouTube в России периодически ведется с начала специальной военной операции на Украине в 2022 г. Депутаты и чиновники неоднократно заявляли о том, что платформа допускает публикации видеозаписей, дискредитирующих армию и власти РФ. Помимо блокировки также обсуждается вариант замедления работы видеохостинга.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных