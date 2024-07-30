МТС предупреждает абонентов о возможных сбоях в работе YouTube

Хинштейн тогда же сообщил, что российские дата-центры, сотрудничающие с Google, намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «‎серым схемам». Это приведет к еще более резкому падению скорости загрузки YouTube вплоть до 70%, пояснил он.