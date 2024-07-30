МТС предупреждает абонентов о возможных сбоях в работе YouTube
«По независящим от МТС причинам у некоторых абонентов могут наблюдаться сбои в работе YouTube», – говорится в сообщении.
26 июля глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщил о снижении скорости загрузки YouTube до 40% из-за бездействия со стороны компании. По словам парламентария, примерно 80% основного контента сервиса, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в РФ. Они требуют постоянного обслуживания, которое не проводится компанией из-за санкций, утверждает депутат.
Хинштейн тогда же сообщил, что российские дата-центры, сотрудничающие с Google, намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «серым схемам». Это приведет к еще более резкому падению скорости загрузки YouTube вплоть до 70%, пояснил он.
Обсуждение возможности блокировки YouTube в России периодически ведется с начала специальной военной операции на Украине в 2022 г. Депутаты и чиновники неоднократно заявляли о том, что платформа допускает публикации виедозаписей, дискредитирующих армию и власти РФ. Помимо блокировки также обсуждается вариант замедления работы видеохостинга.