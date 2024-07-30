Россия заняла первое место в мире по количеству слитых в даркнет баз данных

По оценке F.A.C.C.T. (бывшая Group IB), за первое полугодие 2024 г. в публичный доступ впервые было выложено 150 баз данных российских компаний, рассказал представитель компании. При этом около 30% от общего числа утечек в 2024 г. составили базы данных компаний, специализирующихся на розничной онлайн-торговле. Общее количество строк данных пользователей в утечках с начала 2024 г. составило 200,5 млн строк, говорит представитель F.A.C.C.T. В 2023 г. было 397 млн, в 2022 г. – 1,4 млрд, а в 2021 г. всего 33 млн.