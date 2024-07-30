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Россия заняла первое место в мире по количеству слитых в даркнет баз данных

В 88% случаев хакеры готовы отдать их бесплатно
Мария Арялина
Утечки в даркнете из способа заработка жуликов превратились в трофеи информационной борьбы/ Евгений Разумный / Ведомости

По итогам первого полугодия 2024 г. Россия возглавила рейтинг стран по количеству объявлений о продаже баз данных компаний на теневых форумах, следует из отчета Positive Technologies (есть в распоряжении «Ведомостей»). Доля российских объявлений – около 10%. По данным аналитиков, в пятерку лидеров входят также США (8%), Индия (7%), Китай (6%) и Индонезия (4%). Такие слитые в даркнет базы содержат персональные данные из учетных записей, а также коммерческую тайну, говорится в отчете.

По оценке F.A.C.C.T. (бывшая Group IB), за первое полугодие 2024 г. в публичный доступ впервые было выложено 150 баз данных российских компаний, рассказал представитель компании. При этом около 30% от общего числа утечек в 2024 г. составили базы данных компаний, специализирующихся на розничной онлайн-торговле. Общее количество строк данных пользователей в утечках с начала 2024 г. составило 200,5 млн строк, говорит представитель F.A.C.C.T. В 2023 г. было 397 млн, в 2022 г. – 1,4 млрд, а в 2021 г. всего 33 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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