Россия заняла первое место в мире по количеству слитых в даркнет баз данных

Россия заняла первое место в мире по количеству слитых в даркнет баз данныхВ 88% случаев хакеры готовы отдать их бесплатно
По итогам первого полугодия 2024 г. Россия возглавила рейтинг стран по количеству объявлений о продаже баз данных компаний на теневых форумах, следует из отчета Positive Technologies (есть в распоряжении «Ведомостей»). Доля российских объявлений – около 10%. По данным аналитиков, в пятерку лидеров входят также США (8%), Индия (7%), Китай (6%) и Индонезия (4%). Такие слитые в даркнет базы содержат персональные данные из учетных записей, а также коммерческую тайну, говорится в отчете.
По оценке F.A.C.C.T. (бывшая Group IB), за первое полугодие 2024 г. в публичный доступ впервые было выложено 150 баз данных российских компаний, рассказал представитель компании. При этом около 30% от общего числа утечек в 2024 г. составили базы данных компаний, специализирующихся на розничной онлайн-торговле. Общее количество строк данных пользователей в утечках с начала 2024 г. составило 200,5 млн строк, говорит представитель F.A.C.C.T. В 2023 г. было 397 млн, в 2022 г. – 1,4 млрд, а в 2021 г. всего 33 млн.