Google: сбои в работе YouTube в России не связаны с техническими проблемами
Сбои в работе YouTube в России не связаны с техническими проблемами или действиями со стороны Google. Об этом в корпорации сообщили «Коммерсанту».
«Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», – отметили в компании.
25 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что скорость загрузки на YouTube снизилась на стационарных компьютерах до 40%. К концу следующей недели, по его словам, платформа замедлится до 70%.
Он пояснил, что около 80% основного контента сервиса, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в РФ. Они требуют постоянного обслуживания, которое не проводится компанией из-за санкций. По мнению Хинштейна, «на это можно было бы, наверное, закрывать глаза», но не в том случае, когда YouTube нарушает законы РФ и проводит «откровенно антироссийскую политику». Он добавил, что будущее платформы в России «зависит исключительно от политики самого Google».
По данным сервиса «Сбой.РФ», число жалоб на работу YouTube с 31 августа превысило 15 000. Чаще всего с проблемами сталкиваются жители Москвы и Санкт-Петербурга.