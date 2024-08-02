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Google: сбои в работе YouTube в России не связаны с техническими проблемами

Ведомости

Сбои в работе YouTube в России не связаны с техническими проблемами или действиями со стороны Google. Об этом в корпорации сообщили «Коммерсанту».

«Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», – отметили в компании.

25 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что скорость загрузки на YouTube снизилась на стационарных компьютерах до 40%. К концу следующей недели, по его словам, платформа замедлится до 70%. 

Он пояснил, что около 80% основного контента сервиса, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в РФ. Они требуют постоянного обслуживания, которое не проводится компанией из-за санкций. По мнению Хинштейна, «на это можно было бы, наверное, закрывать глаза», но не в том случае, когда YouTube нарушает законы РФ и проводит «откровенно антироссийскую политику». Он добавил, что будущее платформы в России «зависит исключительно от политики самого Google».

По данным сервиса «Сбой.РФ», число жалоб на работу YouTube с 31 августа превысило 15 000. Чаще всего с проблемами сталкиваются жители Москвы и Санкт-Петербурга. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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