Google: сбои в работе YouTube в России не связаны с техническими проблемами

Он пояснил, что около 80% основного контента сервиса, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в РФ. Они требуют постоянного обслуживания, которое не проводится компанией из-за санкций. По мнению Хинштейна, «на это можно было бы, наверное, закрывать глаза», но не в том случае, когда YouTube нарушает законы РФ и проводит «откровенно антироссийскую политику». Он добавил, что будущее платформы в России «зависит исключительно от политики самого Google».