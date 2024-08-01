Песков не стал советовать россиянам VPN из-за замедления YouTube
Каждый сам должен решать, какой VPN ему лучше использовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу журналистов посоветовать россиянам технологию сетевого подключения в связи с замедлением YouTube.
«Нет, тут каждый должен сам использовать. Их много. В свою очередь, тут я ничего не могу сказать, в телефоне [YouTube] работает нормально. Все грузится», – сказал представитель Кремля.
31 июля сообщалось, что замедление YouTube в России не отразилось на его посещаемости. Платформа также остается востребованной у рекламодателей.
26 июля глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщал о снижении скорости загрузки YouTube до 40% из-за бездействия со стороны компании. Отмечалось, что примерно 80% основного контента сервиса, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в РФ. Они требуют постоянного обслуживания, которое не проводится компанией из-за санкций.
В апреле 2022 г. Песков в эфире телеканала «Беларусь 1» признался, что использует VPN, подчеркнув, что в России это не запрещено. С 1 марта 2024 г. действует приказ Роскомнадзора, в котором описаны критерии, по которым VPN-ресурс не будет включен в реестр запрещенных.
1 августа сообщалось о планах Роскомнадзора запретить в России научно-техническую и статистическую информация о VPN-сервисах. Исключением послужит информация о VPN (виртуальная частная сеть, используется для безопасной и анонимной передачи данных по публичным сетям), использующихся для обеспечения защищенного удаленного доступа.