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Песков не стал советовать россиянам VPN из-за замедления YouTube

Ведомости

Каждый сам должен решать, какой VPN ему лучше использовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу журналистов посоветовать россиянам технологию сетевого подключения в связи с замедлением YouTube.

 «Нет, тут каждый должен сам использовать. Их много. В свою очередь, тут я ничего не могу сказать, в телефоне [YouTube] работает нормально. Все грузится», – сказал представитель Кремля.

31 июля сообщалось, что замедление YouTube в России не отразилось на его посещаемости. Платформа также остается востребованной у рекламодателей.

26 июля глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщал о снижении скорости загрузки YouTube до 40% из-за бездействия со стороны компании. Отмечалось, что примерно 80% основного контента сервиса, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в РФ. Они требуют постоянного обслуживания, которое не проводится компанией из-за санкций.

В апреле 2022 г. Песков в эфире телеканала «Беларусь 1» признался, что использует VPN, подчеркнув, что в России это не запрещено. С 1 марта 2024 г. действует приказ Роскомнадзора, в котором описаны критерии, по которым VPN-ресурс не будет включен в реестр запрещенных.

1 августа сообщалось о планах Роскомнадзора запретить в России научно-техническую и статистическую информация о VPN-сервисах. Исключением послужит информация о VPN (виртуальная частная сеть, используется для безопасной и анонимной передачи данных по публичным сетям), использующихся для обеспечения защищенного удаленного доступа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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