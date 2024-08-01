Роскомнадзор может с марта 2025 года запретить публиковать статистику по VPN

Роскомнадзор может с марта 2025 года запретить публиковать статистику по VPNСейчас научная информация о VPN используется как скрытая реклама таких сервисов
Роскомнадзор (РКН) планирует запретить в России научно-техническую и статистическую информация о VPN-сервисах, следует из проекта приказа ведомства, опубликованного 30 июля на портале проектов нормативных правовых актов. Исключением послужит информация о VPN (виртуальная частная сеть, используется для безопасной и анонимной передачи данных по публичным сетям), использующихся для обеспечения защищенного удаленного доступа.
С 1 марта 2024 г. действует приказ Роскомнадзора, в котором описаны критерии, по которым VPN-ресурс не будет включен в реестр запрещенных. Предлагаемые поправки, в частности, вносят изменения в п. 5 действующей редакции этого приказа: так, под исключения теперь не будет подпадать научная информация о таких способах обмена информацией в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, когда защищенные каналы связи используются для обхода заблокированных на территории РФ информресурсов.