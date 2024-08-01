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Роскомнадзор может с марта 2025 года запретить публиковать статистику по VPN

Сейчас научная информация о VPN используется как скрытая реклама таких сервисов
Мария Арялина
Публичный анализ функционала VPN-сервисов может привести к неприятностям/ Евгений Разумный / Ведомости

Роскомнадзор (РКН) планирует запретить в России научно-техническую и статистическую информация о VPN-сервисах, следует из проекта приказа ведомства, опубликованного 30 июля на портале проектов нормативных правовых актов. Исключением послужит информация о VPN (виртуальная частная сеть, используется для безопасной и анонимной передачи данных по публичным сетям), использующихся для обеспечения защищенного удаленного доступа.

С 1 марта 2024 г. действует приказ Роскомнадзора, в котором описаны критерии, по которым VPN-ресурс не будет включен в реестр запрещенных. Предлагаемые поправки, в частности, вносят изменения в п. 5 действующей редакции этого приказа: так, под исключения теперь не будет подпадать научная информация о таких способах обмена информацией в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, когда защищенные каналы связи используются для обхода заблокированных на территории РФ информресурсов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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