Rutube за год нарастил свою аудиторию более чем в 2 раза

При этом аудиторные показатели других крупных платформ с видеоконтентом (YouTube, «В контакте»), согласно данным Mediascope, тоже росли, но менее динамичными темпами. В частности, среднесуточная аудитория десктопной и мобильной версий YouTube среди россиян старше 12 лет в июне 2024 г. увеличилась на 9,4% к июню 2023 г. до 55,6 млн человек. У «В контакте» аналогичный показатель за тот же период вырос на 5% до 54,7 млн человек, следует из данных на сайте Mediascope.