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Rutube за год нарастил свою аудиторию более чем в 2 раза

Это может быть связано в том числе с появлением на площадке пиратского контента западных мейджоров, считают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Андрей Гордеев / Ведомости

Среднесуточная аудитория десктопной и мобильной версий видеохостинга Rutube (принадлежит холдингу «Газпром-медиа», ГПМ) среди россиян старше 12 лет в июне 2024 г. выросла в 2,1 раза к аналогичному периоду 2023 г. до 4,4 млн человек, следует из данных исследовательской компании Mediascope, предоставленных по запросу «Ведомостей».

При этом аудиторные показатели других крупных платформ с видеоконтентом (YouTube, «В контакте»), согласно данным Mediascope, тоже росли, но менее динамичными темпами. В частности, среднесуточная аудитория десктопной и мобильной версий YouTube среди россиян старше 12 лет в июне 2024 г. увеличилась на 9,4% к июню 2023 г. до 55,6 млн человек. У «В контакте» аналогичный показатель за тот же период вырос на 5% до 54,7 млн человек, следует из данных на сайте Mediascope.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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