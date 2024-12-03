Доход авторов по программе монетизации «VK Видео» вырос в 2,5 раза
Средний доход авторов «VK Видео» вырос в 2,5 раза с момента запуска программы монетизации в сентябре. Об этом сообщили в VK.
«С момента запуска средний доход авторов в программе вырос в 2,5 раза. Общая численность авторов контента, допущенных к программе на платформе, достигла 81 000», – говорится в сообщении.
Программа монетизации VK Видео работает по модели Revenue Share: авторы оригинального контента получают от 50 до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видеороликах. Максимальная сумма, выплаченная автору за октябрь по новой программе, превысила 1 млн руб., добавили в VK.
Рост доходов отмечается в тематиках семейного контента, творчества, автомобилях и кулинарии.
Вместе с тем участники программы увеличивают объем загружаемого контента – среднесуточный прирост загрузок за два месяца составил 20%, общее время просмотра видео увеличилось на 26%.
В начале августа 2024 г. у пользователей из России возникли проблемы с доступом к видеохостингу YouTube. На фоне этого российские «VK Видео» и RuTube вошли в топ-3 по числу скачиваний среди бесплатных приложений в магазине App Store и Google Play.
«Ведомости» со ссылкой на представителя VK писали, что компания улучшила свою сеть доставки контента (CDN) в ответ на рост числа пользователей и трафика «VK Видео». С начала этого года видеотрафик увеличился на 30%, что потребовало от компании увеличения мощностей сети.