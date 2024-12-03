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Доход авторов по программе монетизации «VK Видео» вырос в 2,5 раза

Ведомости

Средний доход авторов «VK Видео» вырос в 2,5 раза с момента запуска программы монетизации в сентябре. Об этом сообщили в VK.

«С момента запуска средний доход авторов в программе вырос в 2,5 раза. Общая численность авторов контента, допущенных к программе на платформе, достигла 81 000», – говорится в сообщении.

Программа монетизации VK Видео работает по модели Revenue Share: авторы оригинального контента получают от 50 до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видеороликах. Максимальная сумма, выплаченная автору за октябрь по новой программе, превысила 1 млн руб., добавили в VK.

Рост доходов отмечается в тематиках семейного контента, творчества, автомобилях и кулинарии.

Вместе с тем участники программы увеличивают объем загружаемого контента – среднесуточный прирост загрузок за два месяца составил 20%, общее время просмотра видео увеличилось на 26%.

В начале августа 2024 г. у пользователей из России возникли проблемы с доступом к видеохостингу YouTube. На фоне этого российские «VK Видео» и RuTube вошли в топ-3 по числу скачиваний среди бесплатных приложений в магазине App Store и Google Play.

«Ведомости» со ссылкой на представителя VK писали, что компания улучшила свою сеть доставки контента (CDN) в ответ на рост числа пользователей и трафика «VK Видео». С начала этого года видеотрафик увеличился на 30%, что потребовало от компании увеличения мощностей сети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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