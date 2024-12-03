Доход авторов по программе монетизации «VK Видео» вырос в 2,5 раза

«Ведомости» со ссылкой на представителя VK писали, что компания улучшила свою сеть доставки контента (CDN) в ответ на рост числа пользователей и трафика «VK Видео». С начала этого года видеотрафик увеличился на 30%, что потребовало от компании увеличения мощностей сети.