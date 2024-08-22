«VK Видео» пришлось пойти по стопам Youtube

С июля 2024 г. доступность Youtube в России начала заметно снижаться. О замедлении скорости загрузки десктопной версии Youtube 25 июля сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн («Единая Россия»). До 28 июля, согласно его посту, снижение скорости загрузки видеохостинга на десктопах должно было составить до 40%, а к 4 августа – до 70%. Хинштейн уточнял, что «мобильную связь» замедление пока не затронет. «Деградация» YouTube, как пояснил он, связана с тем, что Google после начала спецоперации перестал обслуживать в России серверы, на которых хранится «основной объем видеоконтента» платформы (GGS. – «Ведомости»).