«VK Видео» пришлось пойти по стопам Youtube

«VK Видео» пришлось пойти по стопам YoutubeПлатформа наращивает число серверов для доставки контента, чтобы ускорить загрузку видео
VK улучшила свою сеть доставки контента (CDN) в ответ на рост числа пользователей и трафика «VK Видео». С начала 2024 г. видеотрафик увеличился на 30%, что потребовало от компании увеличения мощностей сети, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Эта технология поможет сервису наращивать аудиторию и объемы контента без потери скорости загрузки, объясняют эксперты.
О запуске собственной CDN-сети VK объявила 1 октября 2021 г. Тогда сеть насчитывала всего 50 узлов в России и странах СНГ и работала не только на видеосервис «ВКонтакте», но и на видео в «Одноклассниках».
Аналогичную систему ускорения выдачи контента использует Google, это позволяет быстрее скачивать ролики с принадлежащего американской компании сервиса Youtube. К началу 2022 г. на сетях российских операторов было установлено около 700 серверов Google, позволяющих кэшировать трафик и ускорять загрузку (Google Global Cache – GGC), но в мае корпорация начала отключать некоторые узлы GGC в России.
К концу 2023 г. количество GGC-серверов сократилось примерно до 450, что в том числе связано с износом и моральным устареванием оборудования, при этом новое оборудование Google не поставлял, а трафик продолжал расти. В июле 2024 г. проблему официально признал «Ростелеком», сообщивший, что проблемы с GGS могут привести к замедлению скачивания контента с Youtube.
Географически распределенная сеть CDN-узлов VK состоит из серверов, расположенных в разных точках России и мира, это, по собственным оценкам компании, позволило видеозагрузкам и трансляциям стартовать в среднем до полутора раз быстрее вне зависимости от расстояний. «Также в среднем на 20% повысилось качество видеокартинки, доступное пользователю в условиях его сети, и снизилось число буферизаций. На юге России скорость загрузки увеличилась на 10–20%, в Сибири – на 30–50%, на Дальнем Востоке – на 100%», – сообщала VK еще в октябре 2021 г.
В сентябре 2023 г. Forbes писал, что сеть доставки видеоконтента VK состояла уже более чем из 100 узлов. Сейчас сеть включает более 150 узлов CDN в России и странах СНГ, что ускоряет загрузку видео на 20-30%, говорится в новом заявлении компании. То есть с конца 2023 г. сеть CDN выросла в полтора раза.
«Пропускная способность стыков с операторами связи выросла вдвое по сравнению с 2023 г. А производительность сети VK до 40 Тбит/с. Этого будет достаточно, даже если ежедневная аудитория сервисов VK вырастет одномоментно в два раза», – заявила заместитель вице-президента компании по инфраструктуре и прикладным сервисам Елена Якупова.
С июля 2024 г. доступность Youtube в России начала заметно снижаться. О замедлении скорости загрузки десктопной версии Youtube 25 июля сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн («Единая Россия»). До 28 июля, согласно его посту, снижение скорости загрузки видеохостинга на десктопах должно было составить до 40%, а к 4 августа – до 70%. Хинштейн уточнял, что «мобильную связь» замедление пока не затронет. «Деградация» YouTube, как пояснил он, связана с тем, что Google после начала спецоперации перестал обслуживать в России серверы, на которых хранится «основной объем видеоконтента» платформы (GGS. – «Ведомости»).
С момента запуска в сентябре 2023 г. приложение VK Видео было установлено 20 млн раз , а прирост аудитории в августе 2024 г. составил 2,2 раза по сравнению с июлем, говорится в сообщении компании. «Также сервис "VK Клипы" впервые превзошел Tiktok по охвату аудитории в России. В июне 2024 г. число пользователей "VK Клипов" достигло 66,6 млн, а Tiktok [в России] – 64,3 млн», — говорится в заявлении VK.
6 августа «VK Видео» и Rutube вошли в топ-3 по числу скачиваний в России, сообщали «Ведомости». Среднесуточная аудитория десктопной и мобильной версий видеохостинга Rutube среди россиян старше 12 лет еще в июне 2024 г. выросла в 2,1 раза к аналогичному периоду 2023 г. до 4,4 млн человек. Но до объявления о замедлении скорости загрузки среднесуточная аудитория Youtube в России показывала рост, следует из данных Mediascope. В июне 2024 г. в десктопную и мобильную версии Youtube в среднем заходило 55,6 млн человек в день.
VK однозначно нуждается в постоянном увеличении мощностей из-за резкого роста количества контента, говорит генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. «Есть треугольник – блогеры, зрители и рекламодатели. Блогеры понимают, что нужно зарабатывать и они переходят на Rutube, "VK Видео" или на Nuum. Но качество предоставления услуг, то есть возможность передачи контента в ближайшие точки, является одним из главных моментов», – добавил он.
В текущей ситуации, когда многие пользователи переносят свои Youtube-аккаунты и контент с них на «VK Видео», VK нуждается в таких мощностях, соглашается заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Это разгрузит магистральные линии и позволит VK эффективнее управлять нагрузкой на сервера, добавляет он. У VK будет стоять вопрос увеличения мощностей на 30-40% ежегодно, считает руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ Safenet Игорь Бедеров.
При этом, по словам основателя Content Review Сергея Половникова, технически (плеер, кодеки, инфраструктура) «VK Видео» и Rutube не уступают Youtube, а «конкуренция проходит в контентной плоскости». По словам Пермякова, текущее увеличение мощностей позволит VK конкурировать с Youtube на территории РФ. «В случае со странами СНГ и западными странами нужно решить вопрос с привлечением на платформу авторов», – добавляет он.