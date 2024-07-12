Почему операторы связи замедляют трафик YouТube

В декабре 2023 г. Comnews со ссылкой на заявление руководителя по стратегическому развитию передачи данных «Вымпелкома» Константина Колесова на пиринговом форуме MSK-IX сообщало, что Google предложила российским операторам организовать прямой стык в Москве или Петербурге для сохранения качественного доступа к ее сервисам. Судя по всему, это и происходит сейчас, но с потерей скорости в силу оборудования ТСПУ (технические средства противодействия угрозам, устанавливаются операторами в соответствии с требованиями закона о связи. – «Ведомости») или по другим причинам, уточняет Цаплин. В пользу этой версии говорит и то, что первичная информация о возникшей проблеме поступила от «Ростелекома», в ведении которого находится крупнейшая точка обмена трафиком MSK-IX, добавил он.