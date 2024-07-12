Почему операторы связи замедляют трафик YouТube

Почему операторы связи замедляют трафик YouТubeО полной блокировке речи нет, но провайдерам невыгодно поддерживать работу оборудования Google
Скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouТube по всей России может замедлиться из-за технических проблем в работе оборудования Google, используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках, сообщила 12 июля пресс-служба «Ростелекома». Представитель компании уточнил, что данное оборудование используется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Google, в основном видеохостинга YouТube.
Представитель Роскомнадзора заявил, что регулятору нечего добавить к информации, опубликованной «Ростелекомом».
«Ростелеком» сообщил о проблеме в работе кэширующих серверов компании Google Global Cache (GGC), которые располагаются географически близко к пользователям, временно храня запрашиваемый контент, и позволяют добиться высокой скорости потока видео, поясняет генеральный директор RUVDS Никита Цаплин. Без GGC контент поступает напрямую с серверов Google, что происходит куда медленнее, добавляет он.
Официально Google не объявляла о своем уходе из России. Но еще в феврале 2022 г. компания приостановила монетизацию каналов российских блогеров на YouТube. В марте того же года Google начала вывозить сотрудников московского офиса, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники.
В начале 2022 г. на сетях российских операторов были установлены около 700 серверов GGC, но в мае Google начала отключать некоторые узлы GGC в России, говорит руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров. По его словам, участники рынка отмечают, что Google уже год не поставляет в Россию новые GGC-серверы, а трафик продолжает расти. Так, к концу 2023 г. количество GGC сократилось примерно до 450, что, в том числе, связано с износом и моральным устареванием оборудования, поясняет Бедеров. Поэтому рано или поздно данная система может полностью прекратить работу в РФ, опасается эксперт.
В декабре 2023 г. Comnews со ссылкой на заявление руководителя по стратегическому развитию передачи данных «Вымпелкома» Константина Колесова на пиринговом форуме MSK-IX сообщало, что Google предложила российским операторам организовать прямой стык в Москве или Петербурге для сохранения качественного доступа к ее сервисам. Судя по всему, это и происходит сейчас, но с потерей скорости в силу оборудования ТСПУ (технические средства противодействия угрозам, устанавливаются операторами в соответствии с требованиями закона о связи. – «Ведомости») или по другим причинам, уточняет Цаплин. В пользу этой версии говорит и то, что первичная информация о возникшей проблеме поступила от «Ростелекома», в ведении которого находится крупнейшая точка обмена трафиком MSK-IX, добавил он.
«Google зарабатывает на своих пользователях и сам заинтересован в обеспечении качества доступа к сервисам. Он этим и занимался до 2022 г. в России. Последние 2,5 года компания ничего не делает – не расширяет и не модернизирует, – говорит источник «Ведомостей», близкий к одному из облачных провайдеров. – У любого оборудования есть предел мощности. Вопрос, зачем операторы должны тратить деньги на поддержание качества сервисов Google? То есть помогать ему и дальше зарабатывать деньги, но за свой счет?»
Согласно статистике Mediascope за март – май 2024 г., среднемесячный охват YouТube составляет 96,1 млн человек, или 79% населения РФ.
Государственные планы
Вопрос блокировки YouТube стали обсуждать после начала спецоперации на Украине в 2022 г. Депутаты и чиновники неоднократно заявляли о публикации на платформе дискредитирующих армию и власти России материалов. При этом не все из них высказываются за полную блокировку хостинга. 28 июня заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что вариант с замедлением скорости доступа к видеохостингу Youtube представляется более реалистичным, чем полная его блокировка.
«Мы знаем с вами из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никак не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 12 июля. Он также не исключил, что «соответствующие компании и ведомства» обращались к YouТube с вопросом о приведении оборудования в порядок.
При этом, по словам Пескова, у российских властей нет планов по ограничению доступа к YouТube. Вопрос блокировки YouТube представляет собой предмет торга между Россией и корпорацией Google, предполагает Бедеров: «Для Google российская аудитория – это огромный целевой трафик. Для России Google – необходимый инструмент для противодействия распространению запрещенной и недостоверной информации».
«По данным публичных Telegram-каналов, крупнейшие отечественные провайдеры тестируют возможность замедления работы YouТube в России, – говорит Бедеров. – Провалы в работе сервиса объясняются тем, что Google не занимается обслуживанием своих серверов в России. Но еще в октябре 2023 г. Арбитражный суд Москвы признал банкротом российское представительство компании Google – ООО "Гугл", введя в отношении нее конкурсное производство сроком на шесть месяцев».
Если замедление YouТube не окажет существенного влияния на переговоры с Google, то может встать и вопрос о полной блокировке сервиса в России, не исключает эксперт. Разумеется, для этого будет максимально полно изучено общественное мнение с целью спрогнозировать риски, которые возникнут в связи с такой блокировкой, а также необходимостью для граждан безболезненно «переехать» на отечественные видеохостинги, добавляет Бедеров.
Несмотря на то что и представители Госдумы, и уполномоченные лица Роскомнадзора ранее заявляли о возможных мероприятиях по части замедления YouТube, сейчас, скорее всего, не тот случай, считает Цаплин. «Нынешняя причина снижения скорости – именно техническая. Решить ее можно, если провайдеры будут кэшировать данные на своей стороне. Но сомневаюсь, что они готовы тратить на это собственные ресурсы и деньги», – отмечает эксперт.