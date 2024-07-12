«Ростелеком»: YouTube может стать медленнее из-за проблем с оборудованием Google

После начала боевых действий на Украине в России начали обсуждать вопрос блокировки YouTube. Депутаты и чиновники неоднократно заявляли о публикации на платформе дискредитирующих армию и власти России материалов. 10 июля председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что видеохостинг вынуждает Россию создавать аналоги своими блокировками каналов СМИ РФ. С 2020 г. YouTube заблокировал 207 каналов государственных медиа и общественных деятелей.