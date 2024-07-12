«Ростелеком»: YouTube может стать медленнее из-за проблем с оборудованием Google
Телекоммуникационная компания «Ростелеком» выявила технические проблемы в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Данное оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube (система Google Global Cache)», – говорится в сообщении.
Из-за фиксируемых проблем наблюдается серьезная перегрузка мощностей, в том числе и на пиринговых стыках, отмечает компания. Они могут повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube по всей России.
После начала боевых действий на Украине в России начали обсуждать вопрос блокировки YouTube. Депутаты и чиновники неоднократно заявляли о публикации на платформе дискредитирующих армию и власти России материалов. 10 июля председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что видеохостинг вынуждает Россию создавать аналоги своими блокировками каналов СМИ РФ. С 2020 г. YouTube заблокировал 207 каналов государственных медиа и общественных деятелей.