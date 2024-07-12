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«Ростелеком»: YouTube может стать медленнее из-за проблем с оборудованием Google

Ведомости

Телекоммуникационная компания «Ростелеком» выявила технические проблемы в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Данное оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube (система Google Global Cache)», – говорится в сообщении.

Из-за фиксируемых проблем наблюдается серьезная перегрузка мощностей, в том числе и на пиринговых стыках, отмечает компания. Они могут повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube по всей России.

После начала боевых действий на Украине в России начали обсуждать вопрос блокировки YouTube. Депутаты и чиновники неоднократно заявляли о публикации на платформе дискредитирующих армию и власти России материалов. 10 июля председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что видеохостинг вынуждает Россию создавать аналоги своими блокировками каналов СМИ РФ. С 2020 г. YouTube заблокировал 207 каналов государственных медиа и общественных деятелей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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