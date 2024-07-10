YouTube заблокировал 207 каналов российских СМИ и деятелей с 2020 года

По данным ведомства, с начала этого года платформа ограничила доступ к 83 российским интернет-страницам. В 2023 г. сервис заблокировал 27 каналов, в 2022 г. – 63. Еще 21 канал был заблокирован в 2021 г., в 2020 г. платформа ограничила доступ к 13 интернет-страницам.