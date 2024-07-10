YouTube заблокировал 207 каналов российских СМИ и деятелей с 2020 года
YouTube заблокировал 207 каналов российских государственных СМИ и общественных деятелей с 2020 г. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
По данным ведомства, с начала этого года платформа ограничила доступ к 83 российским интернет-страницам. В 2023 г. сервис заблокировал 27 каналов, в 2022 г. – 63. Еще 21 канал был заблокирован в 2021 г., в 2020 г. платформа ограничила доступ к 13 интернет-страницам.
YouTube также не стал удалять более 61 300 запрещенных материалов.
5 июля сервис заблокировал канал олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного. 12 июня минфин США расширил санкционные списки, связанные с Россией и КНР. Нагорный был внесен в список физических лиц, попавших под ограничения.
4 июля YouTube удалил аккаунты попавших под санкции Евросоюза российских исполнителей, в том числе Полины Гагариной, Олега Газманова и Григория Лепса. Больше недоступны каналы певицы Юлии Чичериной, российского исполнителя Shaman (Ярослава Дронова) и шоу «Эмпатия Манучи», которое вел актер и телеведущий Вячеслав Манучаров.