YouTube заблокировал канал олимпийского чемпиона Нагорного
YouTube заблокировал канал олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного. Об этом спортсмен рассказал в своем Telegram-канале.
«Сегодня не стало моего канала на ютубе! 10 лет плодотворной работы, большое количество съемок, разнообразных рубрик и контента…» – написал Нагорный.
По его словам, тысячи детей и взрослых начали заниматься спортом благодаря этому каналу. Нагорный поблагодарил всех, кто был рядом и свою команду. Спортсмен отметил, что для него этот проект был видеодневником от начала его профессиональной карьеры, создания семьи, всех чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр и до сегодняшнего дня.
12 июня минфин США расширил санкционные списки, связанные с Россией и КНР. Нагорный был внесен в список физических лиц, попавших под ограничения.
4 июля YouTube удалил аккаунты попавших под санкции российских исполнителей, в том числе Полины Гагариной, Олега Газманова и Григория Лепса. Больше недоступны каналы певицы Юлии Чичериной, российского исполнителя Shamana (Ярослава Дронова) и шоу «Эмпатия Манучи», которое вел актер и телеведущий Вячеслав Манучаров.
24 июня Евросоюз опубликовал очередной пакет санкций против 68 физических и 46 юридических лиц из России. Реестр, в частности, пополнили Shaman, Гагарина, Манучаров, актер Иван Охлобыстин, телеведущая и депутат Московской городской думы Мария Киселева, гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский. Санкции против Газманова, Лепса и Чичериной были введены ЕС еще в 2022 г.