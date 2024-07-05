YouTube заблокировал канал олимпийского чемпиона Нагорного

По его словам, тысячи детей и взрослых начали заниматься спортом благодаря этому каналу. Нагорный поблагодарил всех, кто был рядом и свою команду. Спортсмен отметил, что для него этот проект был видеодневником от начала его профессиональной карьеры, создания семьи, всех чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр и до сегодняшнего дня.