YouTube удалил каналы попавших под санкции Гагариной, Газманова и Лепса

24 июня Евросоюз (ЕС) опубликовал очередной пакет санкций против 68 физических и 46 юридических лиц из России. Реестр, в частности, пополнили Shaman, Гагарина, Манучаров, актер Иван Охлобыстин, телеведущая и депутат Московской городской думы Мария Киселева, гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский. Санкции против Газманова, Лепса и Чичериной были введены ЕС еще в 2022 г.