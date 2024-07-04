YouTube удалил каналы попавших под санкции Гагариной, Газманова и Лепса
YouTube удалил аккаунты попавших под санкции российских исполнителей, в том числе Полины Гагариной, Олега Газманова и Григория Лепса, убедился корреспондент «Ведомостей».
Больше недоступны каналы певицы Юлии Чичериной и шоу «Эмпатия Манучи», который вел актер и телеведущий Вячеслав Манучаров. Ранее 4 июля стало известно и о блокировке YouTube-аккаунта российского исполнителя Shamana (Ярослава Дронова).
24 июня Евросоюз (ЕС) опубликовал очередной пакет санкций против 68 физических и 46 юридических лиц из России. Реестр, в частности, пополнили Shaman, Гагарина, Манучаров, актер Иван Охлобыстин, телеведущая и депутат Московской городской думы Мария Киселева, гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский. Санкции против Газманова, Лепса и Чичериной были введены ЕС еще в 2022 г.