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YouTube удалил каналы попавших под санкции Гагариной, Газманова и Лепса

Ведомости

YouTube удалил аккаунты попавших под санкции российских исполнителей, в том числе Полины Гагариной, Олега Газманова и Григория Лепса, убедился корреспондент «Ведомостей».

Больше недоступны каналы певицы Юлии Чичериной и шоу «Эмпатия Манучи», который вел актер и телеведущий Вячеслав Манучаров. Ранее 4 июля стало известно и о блокировке YouTube-аккаунта российского исполнителя Shamana (Ярослава Дронова).

24 июня Евросоюз (ЕС) опубликовал очередной пакет санкций против 68 физических и 46 юридических лиц из России. Реестр, в частности, пополнили Shaman, Гагарина, Манучаров, актер Иван Охлобыстин, телеведущая и депутат Московской городской думы Мария Киселева, гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский. Санкции против Газманова, Лепса и Чичериной были введены ЕС еще в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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