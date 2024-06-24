ЕС ввел санкции против Шамана, «Совкомфлота» и «Артека»Евросоюз расширил персональные ограничения против россиян
В новый пакет санкций Евросоюза против России вошли 68 физических и 46 юридических лиц. Постановление опубликовано на сайте ЕС.
В список вошел медиаменеджер Арам Габрелянов, ему вменяется поддержка действий, направленных против Украины. Ограничения введены против представителей российского шоу-бизнеса: певца Шамана (Ярослава Дронова), певицы Полина Гагариной, актера Ивана Охлобыстина, актера и блогера Вячеслава Манучарова, телеведущней и депутата Московской городской думы Марии Киселевой, гендиректора Института развития интернета Алексея Гореславского.
ЕС ввел санкции против международного детского центра «Артек», Института развиния интернета (ИРИ) и крупнейшей российской судоходной компании, специализирующейся на перевозках сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов «Совкомфлот», перевозивших российских военных «Уральских авиалиний», ООО «Восточной стивидорной компании», ООО «Р-Строй», «Объединенной приборостроительной корпорации», НТЦ «Атлас», НПП «Исток», «103-го бронетанкового ремонтного завода», нижегородского «Гидромаша», института прикладной физики имени А.В. Гапонова-Грехова РАН, «Новороссийской железной дороги», группы компаний «Волга-Днепр» и авиакомпании «Волга-Днепр», Челябинского кузнечно-прессового завода.
Также в перечень попали глава Росимущества Вадим Яковенко, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов, мэр Мариуполя Олег Моргун, главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев. генеральный директор ОАО «Гидромаш» Александр Лузянин. Также под санкции попали руководители предприятий, входящих в «Алмаз-Антей» – гендиректоры НПО ПРЗ Владимир Гурбич, НПО «МРТЗ» Виктор Бранчугов, «ФНПЦ ННИИРТ» Валерий Тюлин, «ГПТП Гранит» Николай Калик, «МЗ РИП» Андрей Гудин, ОАО «ДНПП» Олег Мартынов. Под санкции также попали гендиректор ООО «Р-Строй» Константин Нуриев и его владлец Николай Милькис (организация получала госконтракты на восстановление Мариуполя), гендиректор и учредитель ООО «Инкотех» Елена Куликова, губернатор Орловской области Андрей Клычков, министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, предприниматель Елена Мильская, генеральный директор АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» Александр Войт, основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, заместители министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Константин Михайлик, Алексей Ересько, Юрий Гордеев, Сергей Музыченко, Александр Ломакин, Юрий Муценек, Вадим Васильев, Никита Стасишин, Валерий Леонов.
В список включены министр образования и науки ДНР Ольга Колударова и министр образования и науки ЛНР Иван Кусов, исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Новороссийская железная дорога» Андрей Казаков, замначальника следственного управления ФСБ РФ в Крыму и Севастополе Андрей Гиба, старший следователь по особо важным делам Сергей Махнев, начальник экспертного отдела ФСБ по Крыму и Севастополю Вадим Меркулов, крымский прокурор Анна Туробова, совладельцы группы компаний «Волга-Днепр» Игорь Аксенов, Валерий Габриэль и Сергей Дьячков, гендиректор группы Николай Коробко и акционер Вильдан Зинуров, основной акционер «Челябинского кузнечно-прессового завода» Марина Гартунг и гендиректор предприятия Андрей Гартунг, врио гендиректора «103 бронетанкового ремонтного завода» Вадим Сарданов, учредитель технологической компании «Флай Бридж» Анна Лужанская, генеральный директор ОАО «Кизлярский электромеханический завод» Ибрагим Ахматов, исполняющий директор «Барнаултрансмаша» Виктор Силивакин, генеральный директор АО «РТ-Техприемка» Владлен Шорин, президент «Балтики» Таймураз Боллоев, бизнесмен Роман Троценко, генеральный директор Белорусского Оптико-механического объединения «БелОМО» Александр Мороз, генеральный директор израильской компании Texel F.C.G. Technology Limited Марк Блатт, генеральный директор ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов, гендиректор ООО «РБА-Менеджмент» Владимир Аветисян.
Судьи Военного апелляционного суда РФ Анатолий Солин, Олег Егоров, Сергей Винник и Александр Мордовин, а также судьи Южного окружного военного суда Игорь Костин и Игорь Надолинский попали под санкции ЕС.
Ограничения коснулись президента Фонда Кадырова Аймани Кадыровой.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя новый пакет санкций Евросоюза, заявил, что «ЕС идет по пути политической эскалации», не считаясь с интересами своих граждан. По его словам, «новые меры будут тщательно проанализированы», потом на них будет дан ответ. Грушко считает, что «российская экономика уже справилась», а «ЕС добился противоположного результата».