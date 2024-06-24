ЕС ввел санкции против Шамана, «Совкомфлота» и «Артека»

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя новый пакет санкций Евросоюза, заявил, что «ЕС идет по пути политической эскалации», не считаясь с интересами своих граждан. По его словам, «новые меры будут тщательно проанализированы», потом на них будет дан ответ. Грушко считает, что «российская экономика уже справилась», а «ЕС добился противоположного результата».