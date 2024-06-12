Минфин США включил в новый санкционный список Мосбиржу

Минфин США включил в новый санкционный список МосбиржуПод ограничения попали более 30 физлиц, 200 юрлиц, а также семь российских судов
США расширили санкционные списки, связанные с Россией и КНР. Под ограничения попали 33 физических лица и свыше 200 структур из России, Китая, Молдавии, а также семь российских судов, следует из сообщения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
Ограничения затронули Московскую биржу, страховую компанию «Согаз», проекты «Арктик СПГ – 1» и «Арктик СПГ – 3», «Газпром инвест», Национальный клиринговый центр, «Мурманский СПГ», Гознак, «Русгаздобычу», «Золото Селигдара», российское движение детей и молодежи «Движение первых», «Синара – транспортные машины», «Обский газохимический комплекс», «Национальный расчетный депозитарий», компанию «Геоскан», «Урал», Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК, «дочка» ЦБ), Научно-производственное объединение имени А.С. Попова и другие предприятия.
В список физических лиц внесены глава молдавской автономии Гагаузия Евгения Гуцул и трехкратный чемпион мира, Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, бывший руководитель проекта международных автомобильных ралли «Шелковый путь» Булат Янборисов и гендиректор «РусХимАльянс» Кирилл Селезнев. Под вторичные санкции попали граждане КНР, Белоруссии и Южно-Африканской Республики.
Минфин США ввел санкции против офисов Промсвязьбанка, Внешэкономбанка, Сбербанка и ВТБ в Китае и Индии. Под ограничения также попал банк «Точка».
В рамках расширения санкций США запретили предоставление услуг в сфере программного обеспечения, IT-консультирования и проектирования лицам в России. Решение вступит в силу 12 сентября 2024 г.
Министр финансов США Джанет Йеллен уточнила, что санкции направлены на увеличение риска для финансовых учреждений, работающих с военной экономикой России, устранение пути для уклонения от уплаты налогов, а также уменьшение возможностей страны получать выгоду от доступа к иностранным технологиям, оборудованию и программному обеспечению.
Пресс-служба Мосбиржи сообщила, что в связи с санкциями США торги долларом США и евро не будут проводиться на площадке с 13 июня. «В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки», – отмечается в сообщении.
В работе зарубежных подразделений «Сбера» принципиальных изменений не будет, поскольку они являются неотъемлемой частью группы банка и на них распространялись санкционные ограничения, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе банка. Отмечается, что ограничения не повлияют на работу банка в России, клиенты могут продолжать осуществлять валютно-обменные операции. Их средства на счетах в долларах и евро остаются в сохранности.
В банке «Точка» прокомментировали, что ждут разъяснений от банков-корреспондентов, чтобы понять, как санкции могут отразиться на работе клиентов с валютой. Всего с валютными операциями в банке работает 0,5% от клиентской базы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что Россия не оставит без ответа действия США.
11 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что власти США в скором времени объявят о новых санкциях и мерах экспортного контроля против России. Планировалось, что ограничения затруднят России закупку иностранной продукции, в том числе для поддержания оборонно-промышленной базы.