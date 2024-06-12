Минфин США включил в новый санкционный список Мосбиржу

В работе зарубежных подразделений «Сбера» принципиальных изменений не будет, поскольку они являются неотъемлемой частью группы банка и на них распространялись санкционные ограничения, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе банка. Отмечается, что ограничения не повлияют на работу банка в России, клиенты могут продолжать осуществлять валютно-обменные операции. Их средства на счетах в долларах и евро остаются в сохранности.