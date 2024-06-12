ЦБ: сделки с долларом США и евро продолжатся на внебиржевом рынке

Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю регулятор будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. Компании и граждане РФ могут продолжать покупать и продавать валюту через российские банки. Все средства на счетах и вкладах сохранятся.