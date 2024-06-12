ЦБ: сделки с долларом США и евро продолжатся на внебиржевом рынке
Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке, сообщает пресс-служба Банка России.
Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю регулятор будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. Компании и граждане РФ могут продолжать покупать и продавать валюту через российские банки. Все средства на счетах и вкладах сохранятся.
«По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России», – уточнили в пресс-службе.
12 июня Московская биржа в связи введением санкций США объявила, что не будет проводить торги долларом и евро с 13 июня из-за санкций.
Ограничения затронули страховую компанию «СОГАЗ», проекты «Арктик СПГ – 1» и «Арктик СПГ – 3», «Газпром инвест», Национальный клиринговый центр, «Мурманский СПГ», Гознак, «Русгаздобычу», «Золото Селигдара», российское движение детей и молодежи «Движение первых», «Обский газохимический комплекс», «Национальный расчетный депозитарий», компанию «Геоскан», «Урал», Научно-производственное объединение имени А.С. Попова и другие предприятия.