США анонсировали новые санкции против России

«На этой неделе мы объявим о ряде новых чувствительных санкций и мер по экспортному контролю, которые будут реализованы в рамках ряда обязательств, взятых на себя лидерами стран "Большой семерки"», – сказал он на брифинге (цитата по «РИА Новости»).