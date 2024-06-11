США анонсировали новые санкции против России
Власти США в скором времени объявят о новых санкциях и мерах экспортного контроля против России, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«На этой неделе мы объявим о ряде новых чувствительных санкций и мер по экспортному контролю, которые будут реализованы в рамках ряда обязательств, взятых на себя лидерами стран "Большой семерки"», – сказал он на брифинге (цитата по «РИА Новости»).
Планируется, что новые ограничения затруднят России закупку иностранной продукции, в том числе для поддержания оборонно-промышленной базы, пояснил Кирби.
1 мая США также ввели санкции против РФ, под них попали 29 физических и 250 юридических лиц. Ограничения затронули группу «Астра», автозавод «Урал», Брянский автомобильный завод, завод судовых двигателей «Ремдизель», конструкторское бюро «Око», Ярославский автомоторный завод «Автодизель», завод по производству электроники «Протон», Войска радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и др. Под санкции попали также физические и юридические лица из КНР, Азербайджана, Турции, Киргизии.