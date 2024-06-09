Байден и Макрон договорились по использованию замороженных активов России

Согласно подсчетам Bloomberg, в дальнейшем замороженные российские активы могут приносить около 5 млрд евро в год. Если 90% от прибыли подразумевается тратить непосредственно на военные потребности Украины через Европейский фонд мира, то остальные 10% могут пойти на поддержку Киева «другими способами», отмечал Reuters.