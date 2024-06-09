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Байден и Макрон договорились по использованию замороженных активов России

Прибыль от них планируется направить на помощь Украине
Максим Цуланов
Евгений Разумный / Ведомости

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон достигли договоренности об использовании прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине, пишет Reuters.

Байден и Макрон встретились в Париже после церемонии, приуроченной к 80-летию высадки союзных войск в Нормандии.

«Они едины в поддержке Украины и оппозиции российскому президенту Владимиру Путину, а совместная “дорожная карта”, опубликованная президентами, включала обязательство поддержать усилия по использованию замороженных российских активов для помощи Киеву», – говорится в материале.

Российские активы были заморожены за рубежом после начала спецоперации на Украине. Под блокировку попали резервы ЦБ и средства российских предпринимателей. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в конце мая сообщил, что страны ЕС одобрили план использования прибыли, полученной от замороженных активов российского Центробанка. В этом году около 90% от 3 млрд евро этих средств направят украинской армии.

Согласно подсчетам Bloomberg, в дальнейшем замороженные российские активы могут приносить около 5 млрд евро в год. Если 90% от прибыли подразумевается тратить непосредственно на военные потребности Украины через Европейский фонд мира, то остальные 10% могут пойти на поддержку Киева «другими способами», отмечал Reuters.

Возможность использования российских активов для их передачи Киеву уже одобрили в США. В конце апреля Байден подписал закон о конфискации российских замороженных активов. Согласно документу, допускается передача замороженных активов РФ Киеву в качестве компенсации и для восстановления Украины.

Кремль считает заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила об ответных действиях в случае изъятия активов. По ее словам, Москва располагает «значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия».

28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после изъятия российских средств Запад столкнется не только с ответными мерами Москвы, но и с потерей доверия иностранных инвесторов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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