Байден и Макрон договорились по использованию замороженных активов России

Байден и Макрон договорились по использованию замороженных активов РоссииПрибыль от них планируется направить на помощь Украине
Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон достигли договоренности об использовании прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине, пишет Reuters.
Байден и Макрон встретились в Париже после церемонии, приуроченной к 80-летию высадки союзных войск в Нормандии.
«Они едины в поддержке Украины и оппозиции российскому президенту Владимиру Путину, а совместная “дорожная карта”, опубликованная президентами, включала обязательство поддержать усилия по использованию замороженных российских активов для помощи Киеву», – говорится в материале.
Российские активы были заморожены за рубежом после начала спецоперации на Украине. Под блокировку попали резервы ЦБ и средства российских предпринимателей. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в конце мая сообщил, что страны ЕС одобрили план использования прибыли, полученной от замороженных активов российского Центробанка. В этом году около 90% от 3 млрд евро этих средств направят украинской армии.
Согласно подсчетам Bloomberg, в дальнейшем замороженные российские активы могут приносить около 5 млрд евро в год. Если 90% от прибыли подразумевается тратить непосредственно на военные потребности Украины через Европейский фонд мира, то остальные 10% могут пойти на поддержку Киева «другими способами», отмечал Reuters.
Возможность использования российских активов для их передачи Киеву уже одобрили в США. В конце апреля Байден подписал закон о конфискации российских замороженных активов. Согласно документу, допускается передача замороженных активов РФ Киеву в качестве компенсации и для восстановления Украины.
Кремль считает заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила об ответных действиях в случае изъятия активов. По ее словам, Москва располагает «значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия».
28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после изъятия российских средств Запад столкнется не только с ответными мерами Москвы, но и с потерей доверия иностранных инвесторов.