Путин назвал изъятие средств России за рубежом переходящим все границы
Изъятие средств России за рубежом переходит все границы, заявил президент России Владимир Путин.
«Изъятие законно заработанных средств [в недружественных странах] – вот, знаете, не мои средства, а средства наших компаний, наших предпринимателей – ну, это просто переходит всякие границы», – сказал президент на пленарном заседании ВЭФ.
После начала военной операции на Украине ряд западных стран заморозили активы компаний и предпринимателей из России. Как заявляла в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, Запад заблокировал 300 млрд евро резервов ЦБ РФ. Министр финансов Антон Силуанов в марте 2022 г. сообщал, что РФ лишилась доступа к половине золотовалютных резервов Банка России – около $300 млрд.
Кремль назвал заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия ограничена в действиях для борьбы с таким решением, однако российские власти не будут «сидеть сложа руки».