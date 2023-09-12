Путин назвал изъятие средств России за рубежом переходящим все границы

После начала военной операции на Украине ряд западных стран заморозили активы компаний и предпринимателей из России. Как заявляла в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, Запад заблокировал 300 млрд евро резервов ЦБ РФ. Министр финансов Антон Силуанов в марте 2022 г. сообщал, что РФ лишилась доступа к половине золотовалютных резервов Банка России – около $300 млрд.