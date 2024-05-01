Минфин США включил в санкционные списки авиакомпанию «Победа»

Попадание в SDN-лист предполагает блокировку всего имущества лиц, которое находится в США, а также организаций, в которых им прямо или косвенно принадлежат 50% и более. Все связанные с какой-либо собственностью или интересами этих лиц операции запрещены, если нет специальной лицензии OFAC.