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Минфин США включил в санкционные списки авиакомпанию «Победа»

Ограничения затронули 29 физических и 250 юридических лиц, а также 16 судов и компании из Китая
Максим Цуланов
Getty Images

США расширили санкционные списки, связанные с Россией. Под ограничения попали авиакомпания «Победа», 29 физических и 250 юридических лиц, а также граждане третьих стран. Это следует из сообщения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.

Ограничения затронули: группу «Астра», автозавод «Урал», Брянский автомобильный завод (БАЗ), строительную компанию «Трансстрой», завод судовых двигателей «Ремдизель», конструкторское бюро «Око», Ярославский автомоторный завод «Автодизель», завод по производству электроники «Протон», группу «Ростар», группу «Электронинвест», Войска радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и др.

Большая часть компаний попали под ограничения в рамках вторичных санкций в связи с деятельностью в секторе российской экономики по «поддержке российской военно-промышленной базы». В частности, под ограничения попали физические и юридические лица из КНР, Азербайджана, Турции, Киргизии.

В SDN-лист также включили 16 судов под флагами России, Сингапура и Панамы.

В пресс-службе группы «Астра» заявили «Ведомостям», что для компании введение санкций ничего не меняет: «На бизнесе это никак не скажется». В компании добавили, что ее разработки базируются внутри страны, и группа не использует проприетарные компоненты, а развивает свой собственный репозиторий.

23 февраля OFAC накануне второй годовщины российской спецоперации объявило о санкциях против более 500 физических и юридических лиц из России и третьих стран, которые были включены в SDN-List минфина США.

Тогда SDN-список пополнили совместное предприятие «Совкомфлота» и «Новатэка» – «Современный морской арктический транспорт СПГ», а также «Новатэк-Мурманск». Под ограничениями оказался и дальневосточный судостроительный комплекс «Звезда», который строит для «Новатэка» 15 танкеров-газовозов повышенного ледового класса Arc7. 

Попадание в SDN-лист предполагает блокировку всего имущества лиц, которое находится в США, а также организаций, в которых им прямо или косвенно принадлежат 50% и более. Все связанные с какой-либо собственностью или интересами этих лиц операции запрещены, если нет специальной лицензии OFAC.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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