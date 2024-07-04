Певец Shaman заявил о блокировке его YouTube-канала

24 июня ЕС опубликовал новый пакет санкций против России. Реестр пополнили Shaman, певица Полина Гагарина, актер Иван Охлобыстин, актер и блогер Вячеслава Манучарова, телеведущая и депутат Московской городской думы Мария Киселева, гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский. Shaman также находится под санкциями Канады. Его внесли в санкционный список в июле 2023 г.