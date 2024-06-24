Шаман назвал причину включения его в список санкций ЕС
Причиной включения певца Шамана (Ярослава Дронова) в санкционный список Евросоюза является то, что он русский. Об этом заявил сам певец в Telegram.
«Меня включили в санкционный список ЕС, потому что я – русский», – написал он.
Фраза «Я русский» является названием одной из его популярных композиций.
24 июня ЕС опубликовал новый пакет санкций против России. Реестр пополнили Шаман, певица Полина Гагарина, актер Иван Охлобыстин, актер и блогер Вячеслава Манучарова, телеведущая и депутат Московской городской думы Мария Киселева, гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский.
Шаман также находится под санкциями Канады. Его внесли в санкционный список в июле 2023 г.