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Хинштейн: YouTube блокировками вынуждает Россию создавать аналоги

Ведомости

Видеохостинг YouTube блокировками каналов российских СМИ вынуждает Россию строить собственную инфраструктуру, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Своими блокировками YouTube, сам того не понимая, стреляет себе в ногу. Он буквально вынуждает нас строить собственную инфраструктуру, при которой надобность в услугах зацензурированного видеохостинга просто отпадет», – написал он в Telegram.

В качестве примера он привел «постсанкционный рост» индустрии IT.

10 июля Роскомнадзор пригрозил видеохостингу YouTube оборотными штрафами за блокировку российских каналов. По данным службы, c начала года сервис ограничил доступ к 83 российским каналам, в 2023 г. – к 27 страницам.

Вопрос блокировки YouTube стали обсуждать после начала боевых действий на Украине в 2022 г. Депутаты и чиновники неоднократно заявляли о публикации на платформе дискредитирующих армию и власти России материалов. 

При этом, не все из них высказываются за полную блокировку хостинга. 28 июня заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что вариант с замедлением скорости доступа к видеохостингу YouTube представляется более реалистичным, чем полная его блокировка. 

Горелкин все же признавал в сентябре 2023 г., что YouTube «продолжает оставаться враждебной площадкой, осознанно нарушающей законодательство нашей страны», но призывал развивать в России собственные проекты, прежде чем блокировать сервис.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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