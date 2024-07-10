Хинштейн: YouTube блокировками вынуждает Россию создавать аналоги

При этом, не все из них высказываются за полную блокировку хостинга. 28 июня заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что вариант с замедлением скорости доступа к видеохостингу YouTube представляется более реалистичным, чем полная его блокировка.