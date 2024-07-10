Хинштейн: YouTube блокировками вынуждает Россию создавать аналоги
Видеохостинг YouTube блокировками каналов российских СМИ вынуждает Россию строить собственную инфраструктуру, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«Своими блокировками YouTube, сам того не понимая, стреляет себе в ногу. Он буквально вынуждает нас строить собственную инфраструктуру, при которой надобность в услугах зацензурированного видеохостинга просто отпадет», – написал он в Telegram.
В качестве примера он привел «постсанкционный рост» индустрии IT.
10 июля Роскомнадзор пригрозил видеохостингу YouTube оборотными штрафами за блокировку российских каналов. По данным службы, c начала года сервис ограничил доступ к 83 российским каналам, в 2023 г. – к 27 страницам.
Вопрос блокировки YouTube стали обсуждать после начала боевых действий на Украине в 2022 г. Депутаты и чиновники неоднократно заявляли о публикации на платформе дискредитирующих армию и власти России материалов.
При этом, не все из них высказываются за полную блокировку хостинга. 28 июня заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что вариант с замедлением скорости доступа к видеохостингу YouTube представляется более реалистичным, чем полная его блокировка.
Горелкин все же признавал в сентябре 2023 г., что YouTube «продолжает оставаться враждебной площадкой, осознанно нарушающей законодательство нашей страны», но призывал развивать в России собственные проекты, прежде чем блокировать сервис.