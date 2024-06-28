Депутат Горелкин назвал замедление работы YouTube реалистичнее его блокировки
Вариант с замедлением скорости доступа к видеохостингу YouTube представляется более реалистичным, чем полная его блокировка. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
По словам Горелкина, ответа на вопрос, когда заблокируют YouTube, пока нет. По его мнению, сначала регулятор задействует не блокировку, а другую ограничительную меру – замедление скорости доступа.
Потенциальный запрет рекламы на заблокированных ресурсах, уточнил депутат, затронет YouTube даже в случае замедления скорости.
«Рекламные интеграции, которыми сейчас активно промышляют российские контент-мейкеры на американском видеохостинге, окажутся вне закона. А поскольку вариант с замедлением YouTube представляется более реалистичным, чем полная его блокировка, этот сценарий нужно держать в голове всем, кто вовлечен в эту деятельность», – отметил Горелкин, добавив, что у российских ресурсов в таком случае появится возможность побороться за рекламодателей.
30 апреля Горелкин заявил, что возможная блокировка YouTube является уравнением без решения. «Он не заблокирован, потому что у него нет российской альтернативы, но ее нет, потому что YouTube не заблокирован и продолжает оставаться для россиян основным видеохостингом», – пояснил депутат. Он обратил внимание, что для конкуренции с YouTube российским платформам потребуется много денег: на гонорары для авторов, на технологическое развитие и на отказ от рекламных вставок в видео.