Депутат Горелкин назвал замедление работы YouTube реалистичнее его блокировки

30 апреля Горелкин заявил, что возможная блокировка YouTube является уравнением без решения. «Он не заблокирован, потому что у него нет российской альтернативы, но ее нет, потому что YouTube не заблокирован и продолжает оставаться для россиян основным видеохостингом», – пояснил депутат. Он обратил внимание, что для конкуренции с YouTube российским платформам потребуется много денег: на гонорары для авторов, на технологическое развитие и на отказ от рекламных вставок в видео.