Горелкин назвал вопрос о блокировке YouTube уравнением без решения

Он обратил внимание, что для конкуренции с YouTube российским платформам потребуется много денег: на гонорары для авторов, на технологическое развитие и на отказ от рекламных вставок в видео. Горелкин допустил, что российским видеохостингам «пора объединиться». Он также выразил уверенность, что сложение наработок российских компаний позволит не только заместить YouTube в России, но и даст возможность жителям дружественных стран публиковать и смотреть видео «без американской цензуры».