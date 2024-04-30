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Горелкин назвал вопрос о блокировке YouTube уравнением без решения

Ведомости

Возможная блокировка YouTube является уравнением без решения. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале. 

«Блокировка YouTube – уравнение, у которого нет решения. Он не заблокирован, потому что у него нет российской альтернативы, но ее нет, потому что YouTube не заблокирован и продолжает оставаться для россиян основным видеохостингом», – пояснил депутат. 

Он обратил внимание, что для конкуренции с YouTube российским платформам потребуется много денег: на гонорары для авторов, на технологическое развитие и на отказ от рекламных вставок в видео. Горелкин допустил, что российским видеохостингам «пора объединиться». Он также выразил уверенность, что сложение наработок российских компаний позволит не только заместить YouTube в России, но и даст возможность жителям дружественных стран публиковать и смотреть видео «без американской цензуры».

Горелкин вновь поднял вопрос о блокировке YouTube в России на фоне удаления на платформе еще нескольких каналов российских авторов, включая «Свидетели и Гогуа», «Телега Шоу» и «Сорян, это пранк». Американский видеохостинг блокирует каналы российских СМИ, политиков и компаний с начала спецоперации. В бан ранее попали каналы «Ростеха», «Камаза», ОАК, а также «Дума ТВ». Из СМИ аналогичные меры видеохостинг наложил на РБК, каналы МИА «Россия сегодня», ТАСС и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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