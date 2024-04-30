Горелкин назвал вопрос о блокировке YouTube уравнением без решения
Возможная блокировка YouTube является уравнением без решения. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
«Блокировка YouTube – уравнение, у которого нет решения. Он не заблокирован, потому что у него нет российской альтернативы, но ее нет, потому что YouTube не заблокирован и продолжает оставаться для россиян основным видеохостингом», – пояснил депутат.
Он обратил внимание, что для конкуренции с YouTube российским платформам потребуется много денег: на гонорары для авторов, на технологическое развитие и на отказ от рекламных вставок в видео. Горелкин допустил, что российским видеохостингам «пора объединиться». Он также выразил уверенность, что сложение наработок российских компаний позволит не только заместить YouTube в России, но и даст возможность жителям дружественных стран публиковать и смотреть видео «без американской цензуры».
Горелкин вновь поднял вопрос о блокировке YouTube в России на фоне удаления на платформе еще нескольких каналов российских авторов, включая «Свидетели и Гогуа», «Телега Шоу» и «Сорян, это пранк». Американский видеохостинг блокирует каналы российских СМИ, политиков и компаний с начала спецоперации. В бан ранее попали каналы «Ростеха», «Камаза», ОАК, а также «Дума ТВ». Из СМИ аналогичные меры видеохостинг наложил на РБК, каналы МИА «Россия сегодня», ТАСС и др.