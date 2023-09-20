Минцифры опровергло сообщения о планах заблокировать YouTube и WhatsApp
Минцифры не обсуждает блокировку YouTube и WhatsApp (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ) на территории России. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
«Вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp на повестке не стоит», – сказал министр на форуме Kazan Digital Week (цитата по «РИА Новости»).
13 сентября WhatsApp объявил о глобальном запуске функции каналов более чем в 150 странах. После этого в Роскомнадзоре допустили блокировку мессенджера, если тот откажется удалять «недружественные каналы». Подчеркивалось, что требования законодательства распространяются на все компании, которые работают на территории страны и ориентируются на российских пользователей.
Блокировка YouTube в свою очередь может принести «больше вреда, чем пользы», заявляли в Госдуме. По мнению зампредседателя думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, России нужно развивать собственные проекты, прежде чем блокировать американскую платформу.
До этого глава комитета по информполитике Александр Хинштейн также заявил, что запрет на работу YouTube в стране является преждевременным. По его словам, сейчас полноценной замены этому видеохостингу среди российских аналогов нет.