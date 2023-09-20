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Технологии

Минцифры опровергло сообщения о планах заблокировать YouTube и WhatsApp

Ведомости

Минцифры не обсуждает блокировку YouTube и WhatsApp (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ) на территории России. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp на повестке не стоит», – сказал министр на форуме Kazan Digital Week (цитата по «РИА Новости»).

В Госдуме видят от блокировки YouTube больше вреда, чем пользы

При этом депутаты убеждены, что у российских создателей контента на этой площадке нет будущего

13 сентября WhatsApp объявил о глобальном запуске функции каналов более чем в 150 странах. После этого в Роскомнадзоре допустили блокировку мессенджера, если тот откажется удалять «недружественные каналы». Подчеркивалось, что требования законодательства распространяются на все компании, которые работают на территории страны и ориентируются на российских пользователей.

Блокировка YouTube в свою очередь может принести «больше вреда, чем пользы», заявляли в Госдуме. По мнению зампредседателя думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, России нужно развивать собственные проекты, прежде чем блокировать американскую платформу.

Ранее по теме: Вице-спикер Госдумы Даванков попросил Роскомнадзор не блокировать WhatsApp

До этого глава комитета по информполитике Александр Хинштейн также заявил, что запрет на работу YouTube в стране является преждевременным. По его словам, сейчас полноценной замены этому видеохостингу среди российских аналогов нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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