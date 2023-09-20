Минцифры опровергло сообщения о планах заблокировать YouTube и WhatsApp

13 сентября WhatsApp объявил о глобальном запуске функции каналов более чем в 150 странах. После этого в Роскомнадзоре допустили блокировку мессенджера, если тот откажется удалять «недружественные каналы». Подчеркивалось, что требования законодательства распространяются на все компании, которые работают на территории страны и ориентируются на российских пользователей.