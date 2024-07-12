Немкин: в отдельных регионах России замедляется работа WhatsApp
В отдельных регионах России при необходимости замедляется работа мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
«Так было в случае с Дагестаном. Замедление работы иностранного мессенджера было связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Немкин также сообщил, что решения о блокировке WhatsApp в России на сегодняшний день не принимались.
6 июля бизнесмен Илон Маск назвал WhatsApp небезопасным мессенджером. «Если сообщения зашифрованы сквозным шифрованием, почему мы видим рекламу, связанную с тем, что мы обсуждали в наших чатах», – написал он на своей странице в соцсети Х. Об этом также заявлял основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, в мессенджере содержатся уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники.
12 июля телекоммуникационная компания «Ростелеком» сообщила также о возможном замедлении работы видеохостинга YouTube. Это объясняется техническими проблемами в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. Неполадки спровоцировали серьезную перегрузку мощностей.