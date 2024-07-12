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Немкин: в отдельных регионах России замедляется работа WhatsApp

Ведомости

В отдельных регионах России при необходимости замедляется работа мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Так было в случае с Дагестаном. Замедление работы иностранного мессенджера было связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Немкин также сообщил, что решения о блокировке WhatsApp в России на сегодняшний день не принимались.

6 июля бизнесмен Илон Маск назвал WhatsApp небезопасным мессенджером. «Если сообщения зашифрованы сквозным шифрованием, почему мы видим рекламу, связанную с тем, что мы обсуждали в наших чатах», – написал он на своей странице в соцсети Х. Об этом также заявлял основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, в мессенджере содержатся уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

12 июля телекоммуникационная компания «Ростелеком» сообщила также о возможном замедлении работы видеохостинга YouTube. Это объясняется техническими проблемами в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. Неполадки спровоцировали серьезную перегрузку мощностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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