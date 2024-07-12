Немкин: в отдельных регионах России замедляется работа WhatsApp

6 июля бизнесмен Илон Маск назвал WhatsApp небезопасным мессенджером. «Если сообщения зашифрованы сквозным шифрованием, почему мы видим рекламу, связанную с тем, что мы обсуждали в наших чатах», – написал он на своей странице в соцсети Х. Об этом также заявлял основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, в мессенджере содержатся уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники.