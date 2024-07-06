Маск посчитал WhatsApp небезопасным мессенджером

Маск уже заявлял, что мессенджеру WhatsApp нельзя доверять. Бизнесмен написал так в ответ на сообщение пользователя о том, что приложение несколько раз использовало микрофон, пока он спал. Основатель Telegram Павел Дуров высказывался о том, что WhatsApp якобы содержит уязвимости, из-за которых злоумышленники могут получить доступ к содержимому телефона.