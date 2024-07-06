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Маск посчитал WhatsApp небезопасным мессенджером

Ведомости

Бизнесмен Илон Маск назвал небезопасным мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) в ответ на пост пользователя в Х.

«Если сообщения зашифрованы сквозным шифрованием, почему мы видим рекламу, связанную с тем, что мы обсуждали в наших чатах», – интересовался один из пользователей в Х. «WhatsApp совсем небезопасен», – прокомментировал Маск.

Маск уже заявлял, что мессенджеру WhatsApp нельзя доверять. Бизнесмен написал так в ответ на сообщение пользователя о том, что приложение несколько раз использовало микрофон, пока он спал. Основатель Telegram Павел Дуров высказывался о том, что WhatsApp якобы содержит уязвимости, из-за которых злоумышленники могут получить доступ к содержимому телефона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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