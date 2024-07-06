Маск посчитал WhatsApp небезопасным мессенджером
Бизнесмен Илон Маск назвал небезопасным мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) в ответ на пост пользователя в Х.
«Если сообщения зашифрованы сквозным шифрованием, почему мы видим рекламу, связанную с тем, что мы обсуждали в наших чатах», – интересовался один из пользователей в Х. «WhatsApp совсем небезопасен», – прокомментировал Маск.
Маск уже заявлял, что мессенджеру WhatsApp нельзя доверять. Бизнесмен написал так в ответ на сообщение пользователя о том, что приложение несколько раз использовало микрофон, пока он спал. Основатель Telegram Павел Дуров высказывался о том, что WhatsApp якобы содержит уязвимости, из-за которых злоумышленники могут получить доступ к содержимому телефона.