Дуров призвал «держаться подальше» от WhatsApp из-за уязвимостей мессенджера

Аналогичные уязвимости фиксировались, утверждает Дуров, регулярно в 2017 — 2020 гг. До 2016 г. в мессенджере не было шифрования, напомнил он. Регулярное обнаружение новых проблем означает, что в WhatsApp почти наверняка уже существует новая уязвимость, уверен Дуров. Он также добавил, что не призывает пользователей WhatsApp переходить в Telegram, который с аудиторией в более 700 млн активных пользователей «не нуждается в дополнительном продвижении».