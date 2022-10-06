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Дуров призвал «держаться подальше» от WhatsApp из-за уязвимостей мессенджера

Ведомости

Американский мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) содержит уязвимости, из-за которых злоумышленники могут получить полный доступ к содержимому любого телефона, на котором он установлен, поэтому пользователям следует держаться от него подальше, заявил основатель Telegram Павел Дуров в своем канале.

«Хакеры могут получить полный доступ (!) ко всему, что находится на телефонах пользователей WhatsApp. Это стало возможным благодаря проблеме безопасности, раскрытой самим WhatsApp на прошлой неделе. Все, что хакеру нужно было сделать, чтобы контролировать ваш телефон, — это отправить вам вредоносное видео или начать видеозвонок с вами в WhatsApp», – написал он.

Аналогичные уязвимости фиксировались, утверждает Дуров, регулярно в 2017 — 2020 гг. До 2016 г. в мессенджере не было шифрования, напомнил он. Регулярное обнаружение новых проблем означает, что в WhatsApp почти наверняка уже существует новая уязвимость, уверен Дуров. Он также добавил, что не призывает пользователей WhatsApp переходить в Telegram, который с аудиторией в более 700 млн активных пользователей «не нуждается в дополнительном продвижении».

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«Вы можете использовать любое приложение для обмена сообщениями, которое вам нравится, но держитесь подальше от WhatsApp – вот уже 13 лет он является инструментом слежки», – заключил Дуров.

В марте этого года Telegram впервые обошел WhatsApp, став самым популярным мессенджером в России на фоне введения ограничений для других платформ в стране. По данным сервиса Similarweb, общее число посещений Telegram в августе превысило 253 млн, из них 20,4% – из России. На долю WhatsApp же пришлось порядка 3 млрд посещений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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