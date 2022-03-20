Telegram обошел Whatsapp по аудитории в России

В феврале 2022 г. хотя бы раз мессенджером Telegram пользовались около 54 млн пользователей в России, следует из данных Mediascope, предоставленных по запросу «Ведомостей» (данных за использование в марте там не предоставили). Аудитория Whatsapp тогда же составляла 84 млн россиян старше 12 лет.