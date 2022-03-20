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Telegram обошел Whatsapp по аудитории в России

Доля трафика Telegram среди мессенджеров достигла 63%, подсчитал «Мегафон»
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Максим Стулов / Ведомости

Telegram впервые обошел Whatsapp по размеру аудитории в России и стал самым популярным мессенджером в стране, сообщила «Ведомостям» пресс-служба «Мегафона» со ссылкой на данные BigData по собственным абонентам (более 72 млн человек). В пресс-службе Telegram не ответили на запрос. «Ведомости» также направили запросы представителям МТС, «Билайна» и Tele2.

Обойдя Whatsapp (входит в Meta), в марте 2022 г. сервис Telegram стал самым популярным мессенджером в стране, уточнил представитель «Мегафона». «Сервис начал активно расти с 24 февраля», – сообщил он. Доля мессенджера Viber с начала месяца также снизилась, добавили в пресс-службе «Мегафона».

По расчетам «Мегафона», за первые две недели марта доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48% до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Абсолютных цифр по трафику в компании не раскрывают.

Рост популярности Telegram «Мегафон» связывает с ограничениями других платформ в России. С начала марта Роскомнадзор заявил об ограничениях доступа к Facebook и Instagram, а также о требовании признать экстремистской организацией компанию-владельца обеих платформ – Meta.

Кроме того, Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки, отметил представитель «Мегафона»: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 Мб трафика, пользователи WhatsApp – 26 Мб, Viber – 8 Мб.

В феврале 2022 г. хотя бы раз мессенджером Telegram пользовались около 54 млн пользователей в России, следует из данных Mediascope, предоставленных по запросу «Ведомостей» (данных за использование в марте там не предоставили). Аудитория Whatsapp тогда же составляла 84 млн россиян старше 12 лет.

Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных