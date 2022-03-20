Telegram обошел Whatsapp по аудитории в России

Telegram обошел Whatsapp по аудитории в РоссииДоля трафика Telegram среди мессенджеров достигла 63%, подсчитал «Мегафон»
Telegram впервые обошел Whatsapp по размеру аудитории в России и стал самым популярным мессенджером в стране, сообщила «Ведомостям» пресс-служба «Мегафона» со ссылкой на данные BigData по собственным абонентам (более 72 млн человек). В пресс-службе Telegram не ответили на запрос. «Ведомости» также направили запросы представителям МТС, «Билайна» и Tele2.
Обойдя Whatsapp (входит в Meta), в марте 2022 г. сервис Telegram стал самым популярным мессенджером в стране, уточнил представитель «Мегафона». «Сервис начал активно расти с 24 февраля», – сообщил он. Доля мессенджера Viber с начала месяца также снизилась, добавили в пресс-службе «Мегафона».
По расчетам «Мегафона», за первые две недели марта доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48% до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Абсолютных цифр по трафику в компании не раскрывают.
Кроме того, Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки, отметил представитель «Мегафона»: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 Мб трафика, пользователи WhatsApp – 26 Мб, Viber – 8 Мб.
В феврале 2022 г. хотя бы раз мессенджером Telegram пользовались около 54 млн пользователей в России, следует из данных Mediascope, предоставленных по запросу «Ведомостей» (данных за использование в марте там не предоставили). Аудитория Whatsapp тогда же составляла 84 млн россиян старше 12 лет.