Signal рассказал об утечке номеров и кодов подтверждения 1900 пользователей

В сообщении говорится, что Twilio, компания, предоставляющая услуги Signal с проверкой телефонных номеров, подверглась фишинговой атаке. Twilio, в свою очередь, отчиталась о том, что злоумышленники получили доступ к данным 125 ее клиентов (среди которых Signal), но не раскрывала их.