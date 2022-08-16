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Signal рассказал об утечке номеров и кодов подтверждения 1900 пользователей

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Мессенджер Signal сообщил об утечке мобильных номеров и кодов подтверждения 1900 пользователей, следует из сообщения пресс-службы компании. 

В сообщении говорится, что Twilio, компания, предоставляющая услуги Signal с проверкой телефонных номеров, подверглась фишинговой атаке. Twilio, в свою очередь, отчиталась о том, что злоумышленники получили доступ к данным 125 ее клиентов (среди которых Signal), но не раскрывала их.

«Среди 1900 телефонных номеров злоумышленник явно искал три номера, и мы получили сообщение от одного из этих трех пользователей о том, что их учетная запись была перерегистрирована», — пояснили в компании.

Signal также отменит регистрации на всех устройствах для всех, кого коснулся взлом. Пользователи должны будут повторно зарегистрировать Signal со своим номером телефона на предпочитаемом устройстве.

Signal - это клиентское приложение для обмена мгновенными сообщениями и интернет-телефонии со свободным и открытым исходным кодом. Основной акцент в разработке делается на конфиденциальность и безопасность. Его механизм сквозного шифрования Signal Protocol используется, например, в WhatsApp.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных