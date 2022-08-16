Signal рассказал об утечке номеров и кодов подтверждения 1900 пользователей
Мессенджер Signal сообщил об утечке мобильных номеров и кодов подтверждения 1900 пользователей, следует из сообщения пресс-службы компании.
В сообщении говорится, что Twilio, компания, предоставляющая услуги Signal с проверкой телефонных номеров, подверглась фишинговой атаке. Twilio, в свою очередь, отчиталась о том, что злоумышленники получили доступ к данным 125 ее клиентов (среди которых Signal), но не раскрывала их.
«Среди 1900 телефонных номеров злоумышленник явно искал три номера, и мы получили сообщение от одного из этих трех пользователей о том, что их учетная запись была перерегистрирована», — пояснили в компании.
Signal также отменит регистрации на всех устройствах для всех, кого коснулся взлом. Пользователи должны будут повторно зарегистрировать Signal со своим номером телефона на предпочитаемом устройстве.
Signal - это клиентское приложение для обмена мгновенными сообщениями и интернет-телефонии со свободным и открытым исходным кодом. Основной акцент в разработке делается на конфиденциальность и безопасность. Его механизм сквозного шифрования Signal Protocol используется, например, в WhatsApp.
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