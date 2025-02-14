Каким был и чем стал YouTube за 20 лет

Каким был и чем стал YouTube за 20 летИз сервиса для знакомств в крупнейший видеохостинг планеты
YouTube был основан 20 лет назад тремя бывшими сотрудниками американской PayPal Чадом Херли (стал генеральным директором компании), Стивом Ченом (финансовым директором) и Джаведом Каримом. 14 февраля 2005 г. они зарегистрировали доменное имя youtube.com, товарный знак и логотип будущего видеохостинга. Сервис, работа над которым началась в гараже Херли в калифорнийском городе Менло-Парк, быстро стал вторым по популярности сайтом в мире и главной видеоплатформой планеты.
Первые успехи и проблемы
Регистрация компании и домена в День святого Валентина, видимо, не случайна: YouTube первоначально задумывался как сайт знакомств с возможностью для пользователей загружать свои видео, в чем можно убедиться, посмотрев на сохранившиеся в веб-архиве самые ранние версии сайта.
В качестве дейтинг-платформы YouTube не вызвал особого интереса у первых пользователей, поэтому основатели сервиса решили превратить его в бесплатный хостинг для размещения видео. Позднее Карим утверждал, что вдохновением для создания YouTube послужило разрушительное цунами в 2004 г. и случай на Супербоуле в том же году, когда Джастин Тимберлейк во время выступления случайно оголил грудь Джанет Джексон. Чен и Херли рассказывали, в свою очередь, что идея сервиса возникла, когда они раздумывали, куда можно бы загрузить видео, снятые на вечеринке. Позже Чен признался, что такую версию задумки YouTube им посоветовала сторонняя PR-компания.
23 апреля 2005 г. на YouTube появилась опция загрузки видео со слоганом «Настройся, подключись» (Tune In, Hook Up), а уже на следующий день на платформу было загружено первое видео. В 19-секундном ролике «Я в зоопарке» сооснователь сервиса Джавед Карим, стоя у вольера со слонами в зоопарке Сан-Диего (Калифорния), говорит: «Самое классное в этих парнях то, что у них очень-очень-очень длинные хоботы». К данному моменту видео посмотрели 347 млн раз. На канал Карима с тех пор подписались почти 5,2 млн человек, но больше он ничего не загружал.
В мае 2005 г. YouTube был запущен в режиме бета-тестирования, сайт ежедневно посещали около 30 000 человек. Уже в сентябре того же года одно из видео впервые преодолело отметку в 1 млн просмотров. Этим видео стал ролик Nike, в котором бразильский футболист Роналдиньо четыре раза подряд попадает в перекладину.
Основатели смогли привлечь инвестиции американского венчурного фонда Sequoia Capital в размере $3,5 млн и за их счет улучшили работу серверов. 15 декабря хостинг официально вышел из бета-версии. К тому моменту у платформы было около 2 млн просмотров в день, а уже к январю 2006 г. их число превысило 25 млн. В феврале американская телевизионная сеть NBC подала жалобу к YouTube на размещенный без ее согласия выпуск шоу SNL. После этого платформа запустила программу проверки контента во избежание нарушения авторских прав.
Уже в марте 2006 г. на YouTube было более 25 млн видео. Количество ежедневно загружаемого контента тогда превысило 20 000 роликов. В апреле Sequoia Capital и Artis Capital Management инвестировали в компанию еще $8 млн, но взрывной рост трафика и судебных разбирательств из-за авторских прав требовали от YouTube все больше финансовых ресурсов на фоне ограниченных успехов в монетизации проекта. К лету 2006 г. интернет-пользователи смотрели на платформе более 100 млн роликов в день, а количество загружаемых на сайт видео только продолжало расти.
Покупка Google
Google еще в 2005 г. запустила видеосервис Google Video, который так и не смог привлечь интерес пользователей, в результате компания в октябре 2006 г. договорилась о приобретении YouTube за $1,65 млрд, опередив своего конкурента Yahoo. К идее купить убыточный стартап Сьюзан Воджицки, курировавшую на тот момент Google Video (в 2014 г. она возглавит YouTube), побудило видео 2005 г., на котором два мальчика из Китая поют песню Backstreet Boys (сейчас этот ролик заблокирован в ряде стран из-за нарушения авторских прав). Херли и Чен по итогам сделки получили акции Google на $345 млн и $326 млн соответственно, а покинувший к тому моменту компанию Карим – на $64 млн.
Уже в июне 2007 г., когда Apple представила первый iPhone, YouTube запустил свой мобильный сайт. В том же году видеохостинг начал программу монетизации для авторов роликов через показывавшуюся на платформе рекламу, что открыло дорогу к появлению профессиональных видеоблогеров. Одним из первых стал канал блогера PewDiePie Феликса Кьельберга, удерживавший много лет лидерство в рейтинге самых популярных (сейчас занимает 10-е место).
В 2008 г. YouTube начал поддерживать 720p HD-видео, а к 2010 г. – 1080p Full HD. В 2008 г. YouTube в партнерстве с CNN провел трансляцию президентских дебатов в США. В 2011 г. была добавлена возможность арендовать непосредственно на платформе фильмы и телешоу, а также проводить стримы через YouTube Live. В следующем году на платформе прошла первая трансляция Олимпийских игр (в Лондоне). Google спустя полтора года после покупки начала запускать локализованные версии YouTube для разных стран, к 2012 г. их число достигло 40. В декабре 2012 г. первое видео на платформе – клип Gangnam Style южнокорейского исполнителя Psy – преодолело отметку в 1 млрд просмотров (входит в топ-10 по числу просмотров до сих пор). Спустя три месяца месячная аудитория видеохостинга достигла 1 млрд человек.
Пользователи, деньги и конкуренты
В феврале 2015 г. YouTube запустил «семейную» версию видеоплатформы YouTube Kids, а в августе того же года – YouTube Gaming для конкуренции с Twitch. Осенью появился сервис подписки YouTube Red, позволявший потреблять контент без рекламы, три года спустя он был разделен на YouTube Premium и YouTube Music. Общее число подписчиков этих сервисов, по данным самой компании, за последние пять лет вырос в пять раз, превысив в феврале 2024 г. 100 млн человек. В США индивидуальная подписка стоит $14 в месяц, а семейная – $23.
К 2019 г. у YouTube было уже 2 млрд ежемесячных активных пользователей (MAU), говорила гендиректор видеохостинга Сьюзан Воджицки (она занимала этот пост до 2023 г., в 2024 г. умерла от рака легких). Совокупная продолжительность просмотров YouTube на экранах телевизоров выросла до 250 млн часов в день. По оценке Воджицки, движущей силой роста YouTube была его «персонализированная парадигма» просмотра контента, которая конкурентным преимуществом перед телевизионными сетями. «Прайм-тайм теперь персонализирован», – сказала она тогда. Рекламные доходы видеохостинга за 2019 г. составили $15,1 млрд, за пять лет показатель вырос в 2,4 раза до $36,1 млрд в 2024 г.
Аудитория же YouTube, по имеющимся оценкам, выросла за пять лет до примерно 2,5 млрд пользователей, существенно опережая своих главных конкурентов – Instagram (соцсеть заблокирована в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской. – «Ведомости») и TikTok. В 2020 г. хостинг запустил YouTube Shorts для конкуренции с этими платформами (в 2023 г. число ежедневных просмотров достигло 50 млрд), в 2021 г. был удален счетчик «дизлайков». Общее число посещений YouTube, по данным аналитической платформы Similarweb, достигло 30 млрд в январе 2025 г.
При этом по времени, которые пользователи проводят на платформе, YouTube уступает TikTok.
После ухода Воджицки с поста гендиректора компанию возглавил Нил Мохан. Под его началом YouTube планирует расширять применение ИИ-технологий для создания и потребления контента. В 2024 г. компания внедрила разговорного ИИ-помощника, ИИ-резюме видео, генерацию музыки, функцию автоматического дубляжа видео и др.
YouTube в России
Версия YouTube для России была запущена весной 2007 г., первым загруженным из нашей страны видео стал клип Петра Налича «Guitar», к данному моменту у него 8,9 млн просмотров. К январю 2022 г., согласно данным Mediascope, видеохостинг занимал 3-е место в рейтинге самых популярных сайтов в России с месячным охватом аудитории в 89,5 млн человек. У лидеров рейтинга – российского «Яндекса» и американской Google – охват составлял 94 млн и 91,4 млн человек соответственно. «ВКонтакте» на тот момент в месяц посещало 79,2 млн человек.
В марте 2022 г. Alphabet заявила, что приостанавливает продажу рекламы в России, в том числе рекламы в поиске, на YouTube (часть доходов от которой получали авторы контента) и у внешних партнеров. В том же месяце сервис полностью отключил монетизацию в РФ, включая подписки YouTube Premium и Music Premium, спонсорство каналов, суперчаты, суперстикеры и мерч для зрителей из России.
В мае того же года стало известно, что Google отключила в России часть ускоряющих загрузку контента серверов Google Global Cache. Месяцем ранее VK запустила сервис VK Video Transfer, который позволяет в автоматическом режиме переносить ролики с YouTube на видеохостинг «VK видео». Аналогичную функцию в августе 2024 г. запустил российский видеохостинг Rutube (принадлежит «Газпром-медиа»).
После начала спецоперации на Украине российские власти стали обсуждать возможную блокировку YouТube из-за публикации на платформе дискредитирующих армию и государство материалов. В середине июля 2024 г. в России началось замедление YouTube. 12 июля пресс-служба «Ростелекома» сообщила, что скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube по всей стране может замедлиться из-за технических проблем в работе оборудования Google, используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках.
При этом 25 июля глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн (представлял «Единую Россию», сейчас – врио губернатора Курской области) заявил о прямом воздействии на работу американского видеохостинга. Деградацию YouTube он назвал «вынужденным шагом», направленным против «администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство». Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря заявил, что вопрос торможения YouTube «больше на стороне» самого видеохостинга, чем на российской, подчеркнув, что YouTube и Google должны соблюдать законы РФ. На фоне замедления американского сервиса видеостриминги «VK Видео» и RuTube вошли в топ-3 по числу скачиваний среди бесплатных приложений в магазине App Store и Google Play.
С начала замедления YouTube опустился с четвертой строчки рейтинга самых популярных сайтов в России на шестую, а его месячный охват, по данным Mediascope, снизился на 9,3% до 86,9 млн человек. Охват «В контакте» с июля 2024 г. вырос на 4,64% до 93,8 млн человек, а Telegram – на 5,11% до 90,5 млн человек. Объем трафика YouTube на серверах Google в России за это время упал до исторического минимума, обратили внимание «Ведомости» в конце декабря. Рост трафика YouTube в Нидерландах (сервера этой страны наиболее часто используются как точка доступа при использовании средств обхода блокировок) при этом ощутимо вырос в октябре – январе.
Замедление видеохостинга привело к тому, что просмотры контента у популярных российских блогеров на YouTube в результате замедления видеохостинга сократились на 12–78%, писали в сентябре «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании JagaJam. Тем не менее, большая часть компаний по-прежнему благоприятно воспринимают YouTube в качестве площадки для продвижения своих товаров или услуг, поскольку «полноценной российской альтернативы ему на данный момент нет», оценивали опрошенные «Ведомостями» эксперты. Доля рекламных бюджетов на YouTube хоть и снизилась, но продолжает оставаться существенной – на уровне 40% (столько же – у VK). По оценке министра цифрового развития Максута Шадаева, половина трафика перешла на российские платформы.