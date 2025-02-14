Каким был и чем стал YouTube за 20 лет

В 2008 г. YouTube начал поддерживать 720p HD-видео, а к 2010 г. – 1080p Full HD. В 2008 г. YouTube в партнерстве с CNN провел трансляцию президентских дебатов в США. В 2011 г. была добавлена возможность арендовать непосредственно на платформе фильмы и телешоу, а также проводить стримы через YouTube Live. В следующем году на платформе прошла первая трансляция Олимпийских игр (в Лондоне). Google спустя полтора года после покупки начала запускать локализованные версии YouTube для разных стран, к 2012 г. их число достигло 40. В декабре 2012 г. первое видео на платформе – клип Gangnam Style южнокорейского исполнителя Psy – преодолело отметку в 1 млрд просмотров (входит в топ-10 по числу просмотров до сих пор). Спустя три месяца месячная аудитория видеохостинга достигла 1 млрд человек.