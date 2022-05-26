РБК: Google отключит в России часть ускоряющих загрузку контента серверов
Американская Google уведомила нескольких провайдеров в России о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые помогают ускорять загрузку сервисов компании, в том числе контента YouTube, сообщил РБК со ссылкой на два источника на телекоммуникационном рынке. Также об этом сообщил в Telegram глава юридической компании «Ордерком» Дмитрий Галушко.
Галушко рассказал, что такие уведомления получили несколько операторов связи, в том числе «Радиосвязь» из Оренбурга. Компания получила письмо от ирландской «дочки» Google - Raiden Unlimited Company, в котором говорится, что серверы отключат «в связи с изменениями правовой политики». В ближайшее время сотрудники Google должны связаться с оператором связи, чтобы вывести оборудование из эксплуатации. Представитель «Радиосвязи» сообщил изданию, что серверы были отключены 19 мая. Компании неизвестны причины отключения серверов; ее представитель предположил, что через установленный у оператора сервер Google проходил относительно небольшой трафик.
По словам собеседника издания, подобное уведомление получит провайдер «МФТИ Телеком». В письме Google обратилась к сотрудникам компании как к «команде МФТИ», поэтому источник издания связал отключение серверов с тем, что институт попал под санкции. Издание направило запросы в российскую и ирландскую «дочки» Google, МФТИ и «МФТИ Телеком».
В «Ростелекоме» изданию заявили, что не наблюдают отключения серверов Google. В МТС сообщили, что трафик с ресурсов Google доставляется в штатном режиме. В «Мегафоне» также не увидели изменений в работе серверов. В «Вымпелкоме» («Билайн»), «Т2 РТК холдинге» (Tele2) и «Эр-Телеком холдинге» отказались от комментариев.
Ранее в мае российская «дочка» Google сообщила о начале процедуры собственного банкротства. В уведомлении компании говорится, что с 22 марта она «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств» из-за ареста банковского счета. Несмотря на это, компания продолжит работать в России.