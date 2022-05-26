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РБК: Google отключит в России часть ускоряющих загрузку контента серверов

Ведомости

Американская Google уведомила нескольких провайдеров в России о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые помогают ускорять загрузку сервисов компании, в том числе контента YouTube, сообщил РБК со ссылкой на два источника на телекоммуникационном рынке. Также об этом сообщил в Telegram глава юридической компании «Ордерком» Дмитрий Галушко.

Галушко рассказал, что такие уведомления получили несколько операторов связи, в том числе «Радиосвязь» из Оренбурга. Компания получила письмо от ирландской «дочки» Google - Raiden Unlimited Company, в котором говорится, что серверы отключат «в связи с изменениями правовой политики». В ближайшее время сотрудники Google должны связаться с оператором связи, чтобы вывести оборудование из эксплуатации. Представитель «Радиосвязи» сообщил изданию, что серверы были отключены 19 мая. Компании неизвестны причины отключения серверов; ее представитель предположил, что через установленный у оператора сервер Google проходил относительно небольшой трафик.

По словам собеседника издания, подобное уведомление получит провайдер «МФТИ Телеком». В письме Google обратилась к сотрудникам компании как к «команде МФТИ», поэтому источник издания связал отключение серверов с тем, что институт попал под санкции. Издание направило запросы в российскую и ирландскую «дочки» Google, МФТИ и «МФТИ Телеком».  

В «Ростелекоме» изданию заявили, что не наблюдают отключения серверов Google. В МТС сообщили, что трафик с ресурсов Google доставляется в штатном режиме. В «Мегафоне» также не увидели изменений в работе серверов. В «Вымпелкоме» («Билайн»), «Т2 РТК холдинге» (Tele2) и «Эр-Телеком холдинге» отказались от комментариев.

Ранее в мае российская «дочка» Google сообщила о начале процедуры собственного банкротства. В уведомлении компании говорится, что с 22 марта она «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств» из-за ареста банковского счета. Несмотря на это, компания продолжит работать в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных