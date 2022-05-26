РБК: Google отключит в России часть ускоряющих загрузку контента серверов

Галушко рассказал, что такие уведомления получили несколько операторов связи, в том числе «Радиосвязь» из Оренбурга. Компания получила письмо от ирландской «дочки» Google - Raiden Unlimited Company, в котором говорится, что серверы отключат «в связи с изменениями правовой политики». В ближайшее время сотрудники Google должны связаться с оператором связи, чтобы вывести оборудование из эксплуатации. Представитель «Радиосвязи» сообщил изданию, что серверы были отключены 19 мая. Компании неизвестны причины отключения серверов; ее представитель предположил, что через установленный у оператора сервер Google проходил относительно небольшой трафик.