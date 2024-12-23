Трафик YouTube в России упал до исторического минимума

Замедление видеосервиса Google в России началось в середине лета. 12 июля пресс-служба «Ростелекома» сообщила, что скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube по всей России может замедлиться из-за технических проблем в работе оборудования Google, используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. В сообщении российской компании говорилось, что до 2022 г. у Google была развернута большая сеть серверов Google Global Cache (GGC) для кеширования и ускорения загрузки контента. Однако за последние два года оборудование не обновлялось, а сеть GGC не расширялась, что привело к деградации каналов, пояснялось в сообщении «Ростелекома».