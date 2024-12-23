Трафик YouTube в России упал до исторического минимума

Трафик YouTube в России упал до исторического минимумаЗато в Нидерландах в то же время трафик заметно вырос
Объем трафика YouTube на серверах Google в России (индекс Average Daily Traffic for YouTube) упал до исторического минимума. Согласно данным Google Transparency Report, с 12 июля, когда в России началось официальное замедление YouTube, объем трафика серверов сократился в семь раз, убедились «Ведомости».
Американская компания считает показатель трафика по собственному индексу, рассчитанному по среднему количеству подключений пользователей в разных странах. В первые дни с начала замедления – с 12 по 23 июля – индекс России на Google Transparency Report достигал отметки в 48,759. На 23 декабря этот индекс опустился до рекордно низкого значения – 7,78.
В то же время рост трафика YouTube на серверах Google в Нидерландах оказался прямо пропорционален снижению трафика в России. Сервера Нидерландов наиболее часто используются как точка доступа при использовании средств обхода блокировок. Индекс трафика в Нидерландах на 12 июля составлял 6,228, а на 23 декабря показатель вырос в полтора раза и достиг пиковой отметки в 9,994, подсчитали «Ведомости».
Замедление видеосервиса Google в России началось в середине лета. 12 июля пресс-служба «Ростелекома» сообщила, что скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube по всей России может замедлиться из-за технических проблем в работе оборудования Google, используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. В сообщении российской компании говорилось, что до 2022 г. у Google была развернута большая сеть серверов Google Global Cache (GGC) для кеширования и ускорения загрузки контента. Однако за последние два года оборудование не обновлялось, а сеть GGC не расширялась, что привело к деградации каналов, пояснялось в сообщении «Ростелекома».
Впервые о прямом воздействии на работу американского видеохостинга в России 25 июля заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн (представлял «Единую Россию», сейчас – врио губернатора Курской области). Скорость загрузки YouTube снизилась до 40%, что связано с бездействием со стороны компании, утверждал он. «Деградация YouTube – вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», – писал депутат в своем Telegram-канале.
Новая волна массовых жалоб на значительное замедление работы YouTube в России поднялась с 19 декабря. Пользователи отмечали, что сайт хостинга и его мобильное приложение открывались, но сами видеоролики не прогружались.
В ходе прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин заявил: «Вопрос [торможения] больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне». Он, в частности, подчеркнул, что YouTube и Google должны соблюдать российские законы. Путин отметил, что американские компании не должны «злоупотреблять сетью для достижения политических целей своих правительств». Президент пояснил, что при поиске «вместо культуры и музыки вылезают какие-то вещи, которые <...> являются пропагандой какой-то политической платформы».
Путин также привел свою трактовку приведенной в июле версии «Ростелекома» о технических проблемах Google. По его словам, после введения Западом санкций Google «практически перестал или сократил» финансирование своих «дочек» в России, сократил поставку оборудования и «создал сам для себя определенные проблемы».
Представитель Google сообщил «Ведомостям», что им известно о сообщениях о прекращающемся доступе к YouTube в России, но это не является результатом каких-либо технических проблем или действий со стороны их сервиса.
«Ведомости» направили запрос в Роскомнадзор и Минцифры.
Представитель «Ростелекома» подтвердил «Ведомостям», что компания не ограничивает скорость трафика, но и замедления видеохостинга они не отмечают. По словам представителя, на фиксированной сети он и был ранее низким, а замедления фиксировались только на мобильных сетях. Представитель «Мегафона» уточнил, что сеть работает штатно, а сложности возникли на стороне самого сервиса или по внешним причинам. В МТС от комментариев отказались. «Билайн» и Т2 на момент публикации материала не ответили.
Юридически подкрепленной формулировки замедления нет, есть запрещенные сайты, напоминает генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. В таком случае, поясняет эксперт, за замедление сервиса юридически нет ответственных, а оборудование Google не настолько плохое, чтобы без обновлений давать настолько критичные сбои. «С точки зрения видеоконтента большинство российских блогеров и так уже перешли на отечественные видеосервисы. В то же время отечественные стриминговые сервисы вряд ли смогут всецело заменить YouTube», – отметил он.
По данным Mediascope, в июне количество ежедневных пользователей (DAU) YouTube составляло 55,6 млн человек, а по итогам августа показатель сократился до 52 млн. Тем временем у «VK Видео» в августе среднесуточный охват составлял 36,8 млн человек. В ноябре DAU у «VK Видео» достиг уже 38,1 млн человек, а на YouTube снизился до 46,2 млн человек, следовало из статистики Mediascope.
У падения трафика есть две основные причины – устаревание и выход из строя серверного оборудования Google и замедление по инициативе российских властей, признает директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров. В первом случае это следствие прекращение работы представительства Google в России, во втором – оказание давления российскими властями на операторов связи и провайдеров с целью обеспечения ограниченного доступа к социальной сети, объяснил эксперт.
«И та, и другая версия в целом верны, а YouTube является предметом торга между РФ и Google уже давно», – считает Бедеров. По его словам, Россия заинтересована в инструменте контроля над контентом, публикуемым на видеосервисе, а Google – в российском рынке.
Кусков опасается, что в ближайшее время YouTube могут заблокировать уже на законодательном уровне. Если замедление YouТube не окажет существенного влияния на позицию Google, то может встать и вопрос о полной блокировке сервиса в России, не исключает Бедеров.
«YouTube – неоднозначная платформа, которая может наносить определенный вред обществу из-за распространения ложной информации», – прокомментировал замедление сервиса заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков. В то же время, отмечает эксперт, сервис видеохостинга предлагает и большое количество информационно-образовательного контента.
Замедление YouTube уже положительно сказалось на отечественной платформе RuTube, хотя и полноценной замены пока не получилось, уточняет Пермяков. По его словам, необходимо, чтобы регулятор и правительство принимали решения относительно блокировки сервиса, базируясь на принципе минимального вреда обществу и стране. «Возможно, это тема общественного обсуждения», – резюмировал он.