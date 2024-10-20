Длинные ролики на YouTube почти восстановили охват аудитории до уровня 2023 года

Длинные ролики на YouTube почти восстановили охват аудитории до уровня 2023 годаНо Shorts, рассчитанные на молодежь, продолжают терять просмотры
Средний охват аудитории (число уникальных просмотров контента) длинных роликов на YouTube почти вернулся к показателям 2023 г., несмотря на замедление видеохостинга. Это следует из результатов исследования платформы для аналитики инфлюенс-маркетинга WhoIsBlogger, с которыми ознакомились «Ведомости».
В период с 30 сентября по 6 октября, по данным платформы, снижение охвата у этого типа контента на указанной площадке составило лишь 0,8% по сравнению с таким же периодом 2023 г. При этом максимальное падение наблюдалось за неделю с 18 по 24 августа – тогда оно достигало 28% год к году. Исследование учитывает данные по 48 000 YouTube-каналов, разброс показателей по охвату видео на которых довольно широкий. Абсолютных цифр в WhoIsBlogger не приводят. Аналитики ссылаются на то, что в данном случае медианные значения в процентах являются «более репрезентативными».