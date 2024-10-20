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Длинные ролики на YouTube почти восстановили охват аудитории до уровня 2023 года

Но Shorts, рассчитанные на молодежь, продолжают терять просмотры
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости

Средний охват аудитории (число уникальных просмотров контента) длинных роликов на YouTube почти вернулся к показателям 2023 г., несмотря на замедление видеохостинга. Это следует из результатов исследования платформы для аналитики инфлюенс-маркетинга WhoIsBlogger, с которыми ознакомились «Ведомости». 

В период с 30 сентября по 6 октября, по данным платформы, снижение охвата у этого типа контента на указанной площадке составило лишь 0,8% по сравнению с таким же периодом 2023 г. При этом максимальное падение наблюдалось за неделю с 18 по 24 августа – тогда оно достигало 28% год к году. Исследование учитывает данные по 48 000 YouTube-каналов, разброс показателей по охвату видео на которых довольно широкий. Абсолютных цифр в WhoIsBlogger не приводят. Аналитики ссылаются на то, что в данном случае медианные значения в процентах являются «более репрезентативными».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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