Длинные ролики на YouTube почти восстановили охват аудитории до уровня 2023 года

В период с 30 сентября по 6 октября, по данным платформы, снижение охвата у этого типа контента на указанной площадке составило лишь 0,8% по сравнению с таким же периодом 2023 г. При этом максимальное падение наблюдалось за неделю с 18 по 24 августа – тогда оно достигало 28% год к году. Исследование учитывает данные по 48 000 YouTube-каналов, разброс показателей по охвату видео на которых довольно широкий. Абсолютных цифр в WhoIsBlogger не приводят. Аналитики ссылаются на то, что в данном случае медианные значения в процентах являются «более репрезентативными».