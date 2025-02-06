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Telegram в январе обошел YouТube по месячной аудитории

Ранее американский видеохостинг по этому показателю опередила и соцсеть «В контакте»
Дмитрий Игнатьев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Telegram впервые занял позицию YouТube в рейтинге самых популярных интернет-ресурсов в России по месячному охвату пользователей, следует из данных исследовательской компании Mediascope. В январе 2025 г. мессенджер посетило 90,6 млн россиян старше 12 лет, а американский видеохостинг – 86,9 млн, указано там же. Как итог, Telegram поднялся на пятую строчку в топ-10, а YouТube опустился на шестую.

Ранее, в декабре 2024 г., YouТube по месячной аудитории обошла и российская соцсеть «В контакте». В январе 2025 г. она удержала четвертое место с результатом в 93,8 млн человек.

При этом первая тройка рейтинга стабильна. Лидирует «Яндекс»: этот интернет-ресурс в январе 2025 г. посетили 102,3 млн россиян старше 12 лет. На второй позиции – Google (101 млн человек), а на третьей – WhatsАpp (97,4 млн человек).

На седьмой строчке в рейтинге – Sberbank (82,6 млн человек). Восьмая позиция – у Mail.ru (входит в VK): этот онлайн-ресурс в январе посетили 78,5 млн человек. На девятом месте оказался маркетплейс Wildberries (77,9 млн человек). Замыкает топ-10 контентный сервис «Дзен» (входит в VK, 77,3 млн человек).

О замедлении скорости загрузки видеохостинга YouTube 25 июля сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн («Единая Россия», сейчас он занимает пост врио губернатора Курской области). «Деградация» YouТube связана с тем, что владеющий видеохостингом Google после начала военной спецоперации на Украине перестал обслуживать в России серверы, на которых хранится основной объем видеоконтента платформы, пояснил тогда парламентарий.

Большая часть компаний по-прежнему благоприятно воспринимают Youtube в качестве площадки для продвижения своих товаров или услуг, говорит директор по работе с социальными медиа рекламной группы Media Direction Group Сергей Фролов. Для рекламодателей видеохостинг, несмотря на замедление, не теряет своей ценности, соглашается с Фроловым основатель рекламного агентства Digital Church Марк Хлуднев: «Полноценной российской альтернативы Youtube на данный момент нет».

Доля рекламных бюджетов на Youtube снизилась, но продолжает оставаться существенной – на уровне 40%, оценивает Хлуднев. Еще 40% приходится на VK, а оставшиеся 20% – на другие социальные медиа, преимущественно на Telegram, добавил он. Рынок инфлюенс-маркетинга (реклама у блогеров) в 2024 г. достиг 40-50 млрд руб., оценили ранее в агентствах Blacklight, Hype Agency и Mindscapes.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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