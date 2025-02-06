Telegram в январе обошел YouТube по месячной аудитории

О замедлении скорости загрузки видеохостинга YouTube 25 июля сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн («Единая Россия», сейчас он занимает пост врио губернатора Курской области). «Деградация» YouТube связана с тем, что владеющий видеохостингом Google после начала военной спецоперации на Украине перестал обслуживать в России серверы, на которых хранится основной объем видеоконтента платформы, пояснил тогда парламентарий.