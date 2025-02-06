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Дело Дурова передадут в суд во Франции не ранее чем через год

Ведомости

Уголовное дело в отношении сооснователя Telegram Павла Дурова дойдет до суда во Франции не ранее чем через год. Об этом пишет американское издание Wired со ссылкой на представителя прокуратуры Мейлис де Рек.

Надзорное ведомство в течение нескольких месяцев вело расследование, прежде чем Дуров был задержан. Представитель прокуратуры рассказала Wired, что ордер на его арест был запрошен из-за отсутствия реакции Telegram, а «молчание Дурова было равносильно соучастию».

Де Рек полагает, что еще слишком рано обсуждать какое-либо мировое соглашение между предпринимателем и властями. В связи с этим Wired предполагает, что он «застрял» во Франции и его компания «находится в некотором подвешенном состоянии», поскольку ей нужно понять, стоит ли «заменять руководителя, который позиционирует себя как незаменимый».

В конце августа сооснователь Telegram Павел Дуров был задержан во Франции правоохранительными органами Парижа. Обвинения ему предъявили 28 августа. Претензии были связаны с модерацией Telegram, в связи с чем бизнесмен стал подозреваемым в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях. В конце августа Дуров был отпущен под судебный надзор во Франции, ему запретили покидать страну на время следствия.

В январе 2025 г. радиостанция France Info со ссылкой на источники сообщила, что предприниматель пообещал судьям во Франции улучшить модерацию мессенджера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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