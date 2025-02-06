Дело Дурова передадут в суд во Франции не ранее чем через год

Де Рек полагает, что еще слишком рано обсуждать какое-либо мировое соглашение между предпринимателем и властями. В связи с этим Wired предполагает, что он «застрял» во Франции и его компания «находится в некотором подвешенном состоянии», поскольку ей нужно понять, стоит ли «заменять руководителя, который позиционирует себя как незаменимый».