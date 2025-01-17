France Info: Дуров пообещал французским судьям улучшить модерацию Telegram

В конце августа 2024 г. Дуров был задержан во Франции. В числе обвинений, которые ему предъявили, – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. Тогда же Дуров был отпущен под судебный надзор во Франции, ему запретили покидать страну на время следствия и предписали дважды в неделю отмечаться в полиции. После этого Дуров заявил, что мессенджер стремится к сотрудничеству с регулирующими органами в разных государствах, и пообещал усовершенствовать платформу.