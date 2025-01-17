France Info: Дуров пообещал французским судьям улучшить модерацию Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров пообещал судьям во Франции улучшить модерацию мессенджера, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на источники.
Имеется в виду первый допрос Дурова в парижском суде, который состоялся 6 декабря 2024 г. По данным радиостанции, слушания длились около 10 часов.
«Отвечая на вопросы судей о незаконном контенте, которым массово делятся в Telegram, о каналах, позволяющих легко купить наркотики, о похищенных банковских реквизитах, о возможности нанять киллера или даже о группах, предлагающих педофильский контент, Павел Дуров – в сопровождении трех своих адвокатов – ответил и пообещал, что Telegram стремится "улучшить свои процедуры модерации"», – говорится в материале.
По словам Дурова, мессенджер каждый месяц удаляет «от 15 до 20 млн учетных записей пользователей по всему миру за нарушение закона». Предприниматель также обратил внимание на то, что Telegram – не единственная соцсеть, страдающая от подобных проблем.
В конце августа 2024 г. Дуров был задержан во Франции. В числе обвинений, которые ему предъявили, – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. Тогда же Дуров был отпущен под судебный надзор во Франции, ему запретили покидать страну на время следствия и предписали дважды в неделю отмечаться в полиции. После этого Дуров заявил, что мессенджер стремится к сотрудничеству с регулирующими органами в разных государствах, и пообещал усовершенствовать платформу.