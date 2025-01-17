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France Info: Дуров пообещал французским судьям улучшить модерацию Telegram

Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров пообещал судьям во Франции улучшить модерацию мессенджера, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на источники.

Имеется в виду первый допрос Дурова в парижском суде, который состоялся 6 декабря 2024 г. По данным радиостанции, слушания длились около 10 часов.

«Отвечая на вопросы судей о незаконном контенте, которым массово делятся в Telegram, о каналах, позволяющих легко купить наркотики, о похищенных банковских реквизитах, о возможности нанять киллера или даже о группах, предлагающих педофильский контент, Павел Дуров – в сопровождении трех своих адвокатов – ответил и пообещал, что Telegram стремится "улучшить свои процедуры модерации"», – говорится в материале.

По словам Дурова, мессенджер каждый месяц удаляет «от 15 до 20 млн учетных записей пользователей по всему миру за нарушение закона». Предприниматель также обратил внимание на то, что Telegram – не единственная соцсеть, страдающая от подобных проблем.

В конце августа 2024 г. Дуров был задержан во Франции. В числе обвинений, которые ему предъявили, – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. Тогда же Дуров был отпущен под судебный надзор во Франции, ему запретили покидать страну на время следствия и предписали дважды в неделю отмечаться в полиции. После этого Дуров заявил, что мессенджер стремится к сотрудничеству с регулирующими органами в разных государствах, и пообещал усовершенствовать платформу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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