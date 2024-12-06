Парижский суд впервые допросил Дурова по существу

Дуров был задержан во Франции в конце августа. Среди предъявленных ему обвинений – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. В конце августа Дуров был отпущен под судебный надзор во Франции, ему запретили покидать страну на время следствия. Предпринимателю предписали дважды в неделю отмечаться в полиции. После этого Дуров заявил, что мессенджер стремится взаимодействовать с регулирующими органами в разных странах, и пообещал усовершенствовать платформу.