Парижский суд впервые допросил Дурова по существу
Суд в Париже впервые допросил основателя Telegram Павла Дурова в рамках ведущегося против него дела во Франции, сообщает France Press со ссылкой на источник.
«В пятницу Дуров был впервые допрошен парижским судьей по существу в рамках расследования о возможной причастности платформы-мессенджера к преступным действиям», – сообщает агентство (цитата по «РИА Новости»).
По данным агентства, Дуров не комментировал ход дела и выдвинутые против него обвинения, но заявил, что «доверяет французскому правосудию».
Дуров был задержан во Франции в конце августа. Среди предъявленных ему обвинений – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. В конце августа Дуров был отпущен под судебный надзор во Франции, ему запретили покидать страну на время следствия. Предпринимателю предписали дважды в неделю отмечаться в полиции. После этого Дуров заявил, что мессенджер стремится взаимодействовать с регулирующими органами в разных странах, и пообещал усовершенствовать платформу.