Google временно отключил рекламу в России
Alphabet (материнская компания Google) заявила 3 марта, что приостанавливает продажу рекламы в России, в том числе рекламы в поиске, на Youtube и у внешних партнеров, сообщил Reuters со ссылкой на компанию. Такой шаг был сделан после начала военной операции России на Украине.
«В свете чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем рекламу Google в России <…> Ситуация развивается быстро, и мы будем продолжать делиться обновлениями, когда это будет необходимо», — заявили в компании. По данным СПАРК, в 2020 г. оборот Google в России составил 85,5 млрд руб., или $790 млн.
После начала военной операции 24 февраля Роскомнадзор призвал российские средства массовой информации при освещении военного конфликта на Украине опираться на российские официальные заявления. Вскоре Google запретил государственным СМИ России покупать или продавать рекламу на своих площадках.
Роскомнадзор 28 февраля потребовал от Google прекратить показ рекламы с недостоверной информацией о жертвах среди российских военных и мирных жителей на Украине. 3 марта ведомство потребовало от Google прекратить распространение фейковой информации об операции на Youtube. По мнению РКН, реклама на площадке содержит дезинформацию, которая формирует у россиян искаженное восприятие происходящего и создает «протестные настроения».
1 марта Европейский офис Google объявил о немедленной блокировке Youtube-каналов RT и Sputnik в Европе из-за спецоперации России на Украине. До этого аккаунты RT и Sputnik на территории ЕС заблокировали TikTok и Facebook. Apple также ограничила доступ к приложениям этих СМИ в App Store за пределами России. Помимо этого компания объявила о блокировке мобильных приложений RT и Sputnik в своем Play Store.