Газета
Медиа

Google временно отключил рекламу в России

Ведомости

Alphabet (материнская компания Google) заявила 3 марта, что приостанавливает продажу рекламы в России, в том числе рекламы в поиске, на Youtube и у внешних партнеров, сообщил Reuters со ссылкой на компанию. Такой шаг был сделан после начала военной операции России на Украине.

«В свете чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем рекламу Google в России <…> Ситуация развивается быстро, и мы будем продолжать делиться обновлениями, когда это будет необходимо», — заявили в компании. По данным СПАРК, в 2020 г. оборот Google в России составил 85,5 млрд руб., или $790 млн.

После начала военной операции 24 февраля Роскомнадзор призвал российские средства массовой информации при освещении военного конфликта на Украине опираться на российские официальные заявления. Вскоре Google запретил государственным СМИ России покупать или продавать рекламу на своих площадках.

Роскомнадзор 28 февраля потребовал от Google прекратить показ рекламы с недостоверной информацией о жертвах среди российских военных и мирных жителей на Украине. 3 марта ведомство потребовало от Google прекратить распространение фейковой информации об операции на Youtube. По мнению РКН, реклама на площадке содержит дезинформацию, которая формирует у россиян искаженное восприятие происходящего и создает «протестные настроения».

1 марта Европейский офис Google объявил о немедленной блокировке Youtube-каналов RT и Sputnik в Европе из-за спецоперации России на Украине. До этого аккаунты RT и Sputnik на территории ЕС заблокировали TikTok и Facebook. Apple также ограничила доступ к приложениям этих СМИ в App Store за пределами России. Помимо этого компания объявила о блокировке мобильных приложений RT и Sputnik в своем Play Store.

Ранее по теме: Google заблокировал Youtube-каналы НТВ в более чем 70 странах

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных