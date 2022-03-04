Google временно отключил рекламу в России

1 марта Европейский офис Google объявил о немедленной блокировке Youtube-каналов RT и Sputnik в Европе из-за спецоперации России на Украине. До этого аккаунты RT и Sputnik на территории ЕС заблокировали TikTok и Facebook. Apple также ограничила доступ к приложениям этих СМИ в App Store за пределами России. Помимо этого компания объявила о блокировке мобильных приложений RT и Sputnik в своем Play Store.