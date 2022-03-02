Google заблокировал Youtube-каналы НТВ в более чем 70 странах
Компания Google заблокировала Youtube-каналы вещателя НТВ в более чем 70 странах, включая все государства Европы, сообщила пресс-служба НТВ в своем Telegram-канале.
«14 лет назад у нас было 0 подписчиков, сейчас вас — 17 млн. 14 лет мы развивали аккаунты, выкладывали лучшие шоу, сериалы и программы. Google был вполне доволен, не скупился на свои "серебряные", "золотые" и "бриллиантовые» награды, а заодно неплохо зарабатывал», — отмечается в сообщении. В НТВ подчеркнули, что полное отключение Youtube-каналов Google еще не осуществил, однако это «вопрос времени».
«Иллюзий ни у кого нет: полное отключение наших каналов — вопрос времени, но, как известно, однажды попавшее в интернет остается там навсегда — сайт, приложения и VPN вам в помощь. Ждем вас на светлой стороне интернета», — заключили в компании.
1 марта Европейский офис Google объявил о немедленной блокировке Youtube-каналов RT и Sputnik в Европе из-за спецоперации России на Украине. До этого аккаунты RT и Sputnik на территории ЕС заблокировали TikTok и Facebook. Apple также ограничила доступ к приложениям этих СМИ в App Store за пределами России. Помимо этого компания объявила о блокировке мобильных приложений RT и Sputnik в своем Play Store.
До этого американская стриминговая платформа Netflix отказалась транслировать 20 российских федеральных телеканалов по аналогичным причинам. В число 20 каналов, в трансляции которых было отказано, вошли «Первый канал», НТВ, «Спас» и другие.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.