Google заблокировал Youtube-каналы НТВ в более чем 70 странах

«14 лет назад у нас было 0 подписчиков, сейчас вас — 17 млн. 14 лет мы развивали аккаунты, выкладывали лучшие шоу, сериалы и программы. Google был вполне доволен, не скупился на свои "серебряные", "золотые" и "бриллиантовые» награды, а заодно неплохо зарабатывал», — отмечается в сообщении. В НТВ подчеркнули, что полное отключение Youtube-каналов Google еще не осуществил, однако это «вопрос времени».