Просмотры у популярных блогеров на YouTube снизились на десятки процентов

Просмотры у популярных блогеров на YouTube снизились на десятки процентовНо рекламодатели пока не спешат переносить свои бюджеты на альтернативные площадки, говорят эксперты
Просмотры контента у популярных российских блогеров на YouTube в результате замедления видеохостинга сократились на 12–78%. Это следует из данных аналитической компании JagaJam (есть у «Ведомостей»), которые учитывают показатели по смотрению длинных роликов и вертикальных видео (Shorts). В рамках исследования сравнивались данные по новому контенту, который блогеры выкладывали за период с 22 июля по 25 августа (период замедления YouTube) и за аналогичный по продолжительности предыдущий период – с 17 июня по 21 июля.
В частности, у детского блогера Владислава Бумаги (канал «А4»; 66,2 млн подписчиков) совокупные просмотры роликов на YouTube за указанный срок упали на 78% до 100,4 млн, следует из данных JagaJam. У бывшего участника команды «А4» Владислава Чашейко (канал «Глент»; 21,9 млн человек) они снизились на 54,4% до 58,6 млн просмотров. На канале блогера и музыкального исполнителя Хабиба Шарипова («Хабиб»; 9,1 млн подписчиков) просмотры сократились на 24,6% до 23,2 млн. У техноблогера Валентина Петухова (канал Wylsacom; 11,4 млн подписчиков) снижение совокупных просмотров за указанный период составило 12%, в абсолютных показателях их количество – 21,2 млн. На развлекательном канале блогера Дмитрия Масленникова («Дима Масленников»; 18,3 млн подписчиков), согласно данным JagaJam, сокращение просмотров достигло 33%, в совокупности в период с 22 июля по 25 августа они составили 18,3 млн.