Просмотры у популярных блогеров на YouTube снизились на десятки процентов

В частности, у детского блогера Владислава Бумаги (канал «А4»; 66,2 млн подписчиков) совокупные просмотры роликов на YouTube за указанный срок упали на 78% до 100,4 млн, следует из данных JagaJam. У бывшего участника команды «А4» Владислава Чашейко (канал «Глент»; 21,9 млн человек) они снизились на 54,4% до 58,6 млн просмотров. На канале блогера и музыкального исполнителя Хабиба Шарипова («Хабиб»; 9,1 млн подписчиков) просмотры сократились на 24,6% до 23,2 млн. У техноблогера Валентина Петухова (канал Wylsacom; 11,4 млн подписчиков) снижение совокупных просмотров за указанный период составило 12%, в абсолютных показателях их количество – 21,2 млн. На развлекательном канале блогера Дмитрия Масленникова («Дима Масленников»; 18,3 млн подписчиков), согласно данным JagaJam, сокращение просмотров достигло 33%, в совокупности в период с 22 июля по 25 августа они составили 18,3 млн.