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Просмотры у популярных блогеров на YouTube снизились на десятки процентов

Но рекламодатели пока не спешат переносить свои бюджеты на альтернативные площадки, говорят эксперты
Дмитрий Игнатьев
Алексей Орлов / Ведомости

Просмотры контента у популярных российских блогеров на YouTube в результате замедления видеохостинга сократились на 12–78%. Это следует из данных аналитической компании JagaJam (есть у «Ведомостей»), которые учитывают показатели по смотрению длинных роликов и вертикальных видео (Shorts). В рамках исследования сравнивались данные по новому контенту, который блогеры выкладывали за период с 22 июля по 25 августа (период замедления YouTube) и за аналогичный по продолжительности предыдущий период – с 17 июня по 21 июля.

В частности, у детского блогера Владислава Бумаги (канал «А4»; 66,2 млн подписчиков) совокупные просмотры роликов на YouTube за указанный срок упали на 78% до 100,4 млн, следует из данных JagaJam. У бывшего участника команды «А4» Владислава Чашейко (канал «Глент»; 21,9 млн человек) они снизились на 54,4% до 58,6 млн просмотров. На канале блогера и музыкального исполнителя Хабиба Шарипова («Хабиб»; 9,1 млн подписчиков) просмотры сократились на 24,6% до 23,2 млн. У техноблогера Валентина Петухова (канал Wylsacom; 11,4 млн подписчиков) снижение совокупных просмотров за указанный период составило 12%, в абсолютных показателях их количество – 21,2 млн. На развлекательном канале блогера Дмитрия Масленникова («Дима Масленников»; 18,3 млн подписчиков), согласно данным JagaJam, сокращение просмотров достигло 33%, в совокупности в период с 22 июля по 25 августа они составили 18,3 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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